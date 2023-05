Snaha se jim nedá upřít, přesto vilémovští fotbalisté stále čekají na první jarní bod. Nevybojovali ho ani proti pražskému Meteoru, se kterým doma prohráli 1:4.

Rozhodlo se v prvním poločase. Vilémov ještě díky Kubrovi dokázal reagovat na vedoucí branku hostujícího Dvořáka. Jenže do pauzy se ještě dvakrát trefil Krůta a domácí rázem ztráceli dvě branky. Po změně stran pak výhru Meteoru pojistil v 77. minutě opět Král.

„Další zápas, kde jsme chtěli zabodovat, ale hned v úvodu jsme inkasovali a tím se nám všechno, co jsme si řekli před zápasem, zhroutilo. I když se nám konečně podařilo po pěkné akci vstřelit branku ze hry a vyrovnat, tak chvilku na to jsme po našich chybách a nedůslednosti v bránění obdrželi další dvě branky a o výsledku zápasu bylo prakticky rozhodnuto, protože soupeř byl ve všech činnostech lepší a když přidal ve druhém poločase další branku, tak už v klidu zápas dohrál,“ hodnotil utkání Petr Jirásek, kouč Vilémova.

Sestup má divizní nováček prakticky jistý, přesto chce zbytek sezony dohrát se vztyčenou hlavou. „Musíme si přiznat, že nám chybí kvalita na divizní soutěž, ale kluci se s tím snaží porvat, ale pořád je to málo. Pro všechny je to frustrující, takže by to chtělo urvat nějaké body, aby se nálada v týmu zvedla. Zatím prostě hrajeme to, na co máme,“ dodal Jirásek.

V dalším kole hraje Vilémov na půdě Českého Brodu.