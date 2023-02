Ten se vyjádřil i k dalším novým a staronovým tvářím. „Z Horního Podluží je tady Lukáš Peleška. Je to zkušený, vysoký a důrazný hráč. Ten nám chyběl. Ze Skalice je tady Pavel Musílek, důrazný a poctivý kluk. Obrovský potenciál má Honza Křivohlavý, který má velkou chuť do fotbalu. Oba prošli varnsdorfskou mládeží. Po zranění se navíc vrací jak Pavel Hoke tak Standa Kočka,“ zdůraznil Chod.

Kromě Pelešky (33 let) může Vilémov na jaře počítat s mladíky. Posuďte sami. Galeno - 16 let, Kočka - 20 let, Musílek a Křivohlavý - 22 let, Hoke - 26 let.

Ofenzivní síla Vilémova v ohrožení. Sodiq je na odchodu, Zima je mimo hru

Z podzimního kádru přišel vilémovský kouč o jiného zahraničního hráče. Je jasné, že útočník Sodiq už na jaře góly za Vilémov dávat nebude. „Tam se ani neví, kde bude hrát. Jestli v Čechách nebo Portugalsku. Petr Kurel se přesunul ze hřiště na post vedoucího mužstva, brankář Martin Vaňák se stal hrajícím asistentem. Hural odešel do Teplic,“ doplnil.

Vilémov má za sebou soustředění ve Sloupu a také první přípravný zápas, ve kterém podlehl Jílovému. Účastník krajského přeboru vyhrál 4:3. „Prvních dvacet minut bylo v naší režii, dali jsme dvě branky a vypadalo to dobře. Pak jsme ztratili střed hřiště a Jílové hru vyrovnalo. Následně přišly naše chyby, za které jsme byli potrestáni. Jak to tak při prvních přípravných bývá, bylo tam hodně nepřesností a ztrát. Čtyři inkasované branky jsou moc,“ zlobil se Chod.

Právě na defenzivní činnost se chce vilémovský kouč v zimní přípravě zaměřit. „Ačkoliv to tak v prvním přátelském zápase nevypadalo, musíme se prostě zaměřit na defenzivní činnost celého mužstva. Celý tým musí hrát více organizovaně. Třeba jako na podzim proti České Lípě,“ dodal Chod.