„Po Štětí nám na naší velkou marodku přibyl i náš "motor" Tonda Zima a v utkání to bylo hrozně znát. Soupeř byl po celé utkání dominantní, byli jsme pod velkým tlakem, ale dařilo se nám pozorně bránit. To, že jsme v 51. minutě vedli 2:1 byl takový fotbalový zázrak, který ale rychle zmizel. Hosté nám rychle vstřelili tři branky, otočili stav na 2:4 a pro nás byl zbytek utkání už jen trápením. V závěru nás ještě hosté třemi brankami dodělali. Do toho se zranili i Jirchář s Demeterem, a tak na poslední kolo nás budou muset, jako dnes, opět doplnit i kluci z B-týmu, za což jim děkuji,“ poznamenal Vlastimil Chod, kouč Vilémova. Ten je aktuálně předposlední.