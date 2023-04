/FOTOGALERIE/ Jestli si za některý z podzimních zápasů fotbalisté Libiše mohli rvát vlasy, pak to byl ten ve Vilémově, kde proti poslednímu týmu tabulky divize B prošustrovali tříbrankový náskok a prohráli 4:6. V sobotní domácí odvetě se povedlo účty zcela srovnat výhrou o dva góly, byť ne tak divokou – 3:1.

Divize B, 23. kolo: Sokol Libiš - SK STAP-TRATEC Vilémov (3:1), 22. 4. 2023 | Foto: Antonín Čvančara

„Soupeř to byl hratelný, hrálo se od vápna k vápnu, bez větších šancí. Hrálo se na těžkém terénu. Jen škoda, že jsme po individuální chybě dostali do pauzy gól. Po změně stran jsme zlepšili náš výkon, přišel ale hodně diskutabilní druhý gól a na zvrat už to nebylo. Za mě to ale byl remízový zápas, konečně jsme alespoň proměnili penaltu. Nedá se nic dělat, jedeme prostě dál, budeme se snažit ještě sebrat nějaký ten bod,“ zdůraznil Petr Jirásek, kouč Vilémova.

„Povinné vítězství v boji o záchranu se nerodilo lehce. Soupeř se sám neporazí. Byli jsme fotbalovější a aktivnější. Ale byla tam od nás spousta ztrát a nepřesností, které nás brzdily," shrnul utkání trenér Sokola Luboš Urban.

Jeho tým se k náskoku 3:0 propracoval i tentokrát, i když na to potřeboval zhruba dvojnásob času než na podzim. Své starty v základní sestavě gólově ozdobili minule náhradníci a v obou případech i sváteční střelci Mlejnek a Smetana.

Na 2:0 krátce po změně stran zvyšoval po vráceném rohu a nejspíš i přehlédnutém útočném faulu kapitán Macháček. Hosté se odpískání (za hraní rukou) dočkali v opačné šestnáctce a až v samém závěru, kdy z penalty připravili uzdraveného Broška o čisté konto.

„Důležitý byl první gól, který jsme dali po hezké akci, rozhodující pak Macháčkův na dva-nula. Soupeř to otvíral a chodili jsme do otevřené obrany, bohužel naše finální řešení je průměrné," litoval Urban několika dalších nedotažených akcí.

Domácí tak po dvou porážkách od silných soupeřů znovu zabrali a vylepšili své vyhlídky na záchranu. „Vítězství nepřeceňujeme, ale podobné zápasy jsou nejtěžší. Všichni očekávají výhru, ale rodí se zpravidla těžce. Zaplaťpánbůh za to a jedeme dobře naladění na béčko Admiry," dodal kormidelník Libiše.

Libiš – Vilémov 3:1 (1:0)

Branky: 24. Mlejnek, 50. Macháček, 82. Smetana – 90. z pen. Kučera. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 2:2. Diváci: 120.