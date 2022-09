Sedmadvacetiletá letní posila, která se na české trávníky vrátila po působení na Slovensku, se v novém dresu gólově uvedla už proti Chebu a také ve Štětí. Naposledy sice vyšla s týmem střelecky naprázdno na hřišti pražského Újezda, proti nováčkovi z Vilémova to ale pořádně rozbalila.

Pajer načal účet jistě proměněnou penaltou po faulu na pronikajícího kapitána Fabiána. Podruhé uklízel z jedničky secvičený rohový kop Maška. Své dílo pak dokončil deset minut po změně stran, kdy jeho pravačka čarovala z přímého kopu po faulu na Maška. Odchovanec Mladé Boleslavi tak pečetil výsledek na konečných 4:2.

Také hosté v mezičase našli střelce. Křížnou ranou z šestnáctky a pak přesnou hlavičkou je vracel dvakrát na kontakt Kučera. Třetím úspěšným zakončovatelem byl v utkání domácí Prieložný. Jeho zásah po rohu z levé strany byl zrcadlovou kopií branky na 2:0. Domácí spolu se střelci mohli oslavovat i druhou podzimní výhru.

„Zasloužené, ale vydřené vítězství,“ shrnul zápas trenér Kosmonos Michal Mašek. „Úvod se nám herně vydařil a soupeře jsme od první minuty zatlačili před vlastní pokutové území. Bohužel jsme se v defenzivě nevyvarovali opět chyby a hosté z ojedinělé akce snížili. Naštěstí jsme do přestávky šli do dvoubrankového vedení,“ oddechl si kouč.

A mohl ještě jednou, to když ještě před odchodem do kabin nebyl faul Podzimka oceněn druhou žlutou kartou. Komplikace ale stejně přišly. „Úvod druhé půle se nám hrubě nevydařil a z prvního protiútoku jsme inkasovali podruhé. Naštěstí Pajer z přímého kopu zkompletoval svůj hattrick. Pak už jsme se soustředili na udržení náskoku a další branku jsme z několika šancí nepřidali," náražel Mašek mimo jiné na Kořínkovu hlavičku do břevna.

„S Admirou, Kladnem a teď i v Kosmonosech jsme nezískali body kvůli defenzivním standardním situacím, to je naše největší bolest. Dáme venku dvě branky z vypracovaných akcí, ale dostaneme čtyři góly ze standardek. Úvod utkání nám utekl, ale pak jsme se zvedli, nástup do druhého poločasu jsme měli dobrý, dali jsme kontaktní branku

na 2:3, snažíme se o vyrovnání, a pak místo aby jsme na půlce rozehrávali míč po jasném faulu na našeho hráče, tak následně dostaneme branku na 4:2 z přímáku pro domácí. Kluky opět chválím za přístup, nasazení, snahu, bojovnost, odhodlání a právě to nás nesmí v této těžké situaci opustit," zdůraznil Vlastimil Chod, kouč Vilémova, který je bez bodu na posledním místě.

SK Kosmonosy - SK Stap Tratec Vilémov 4:2 (3:1)

Branky: 7. Pajer (pen.), 16. Pajer, 39. Prieložný, 56. Pajer - 22. Kučera, 47. Kučera

Vilémov: Hladík - Honců, Jirchář, Verner, Snášel - Demeter (80. Štefan), Rybář, Kučera, Zima - Kubr, Sodiq.