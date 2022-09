FOTO: Chomutov bez Gedeona prohrál doma s posledním Vilémovem 0:2

Čtvrtý domácí zápas Chomutovu hrubě nevyšel. Poprvé v sezoně nastoupil bez Gedeona, který měl pozitivní test na covid, a poprvé před vlastními diváky nevyhrál. Ba co víc, v divizi B s posledním Vilémovem padl 0:2. „Soupeř byl ve všem suverénně lepší než my. Bez běhání a bojovnosti to nejde," byl na vlastní svěřence naštvaný trenér Tomáš Smola.

Chomutov - Vilémov 0:2 | Video: Deník/František Bílek

Kanonýr Deníku Jako malý byl z tréninku vystresovaný. K fotbalu ho dostal Cristiano Ronaldo Skvěle vstoupil do okresního přeboru starších žáků sdružený tým Velkého Šenova a Vilémova. V… Chomutovští za celý zápas vystřelili jen jednou na branku, jinak pálili vedle branky gólmana Hladíka. Vilémov pozorně bránil a spoléhal se na rychlé brejky. Dvacet minut před koncem duelu odpískal sudí Beneš proti domácímu celku pokutový kop, Demeter ho proměnil. Při hře vabank pak dal Kubr z brejku pojišťovací trefu, kdy přehodil vybíhajícího gólmana Švejdu. „Nejvíc mě mrzí, že něco děláme v tréninku, ale není to na hřišti vidět," řekl bez obalu Smola. FC Chomutov - SK STAP - TRATEC Vilémov 0:2 (0:0). Branky: 71. Demeter (PK), 87. Kubr. Rozhodčí: Beneš - Švagr, Ježek. ŽK: 3:5. ČK: 86. Černý. Diváci: 240.

