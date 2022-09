„Soupeř hrál velmi dobře, byl dobře organizovaný. My jsme v první půli nenašli recept na vstřelení branky, šance jsme si vytvořili, ale je to pořád dokola, neproměňujeme. Naše nemohoucnost dala sílu domácím, když jsme se už dostali do vedení, tak jsme z nepochopitelných důvodů vypadli na dvacet minut ze hry. Byli jsme pasivní a soupeř to po zásluze potrestal gólem," kroutil hlavou Martin Jánošík, trenér České Lípy.

V první půli byli hosté více na míči, dostávali se do šancí, ale bez efektu. První příležitost ke vstřelení branky měl českolipský Filip, když po centru Havla z trestného kopu hlavičkoval jen do gólmana Hladíka. Následně mířil Halbich z 23 metrů těsně nad branku. Domácí zahrozili v první půli jen jednou, kdy Kubr přihrál do vápna volnému Sodiqovi, který netrefil branku.

V 27. minutě po centru od Kazdy dvakrát střílel Havel, bez úspěchu. O šest minut později Baláž přihrál Kazdovi, ten vyzkoušel pozornost domácího gólmana Hladíka, který míč vyrazil zpět k Havlovi, který opět neprostřelil domácího gólmana. Následovala hlavička Blažka mimo branku. V závěru první půle se do šance dostal Filip, ale v souboji s Vernerem mířil jen vedle tyče.

Ve druhém poločase se Lípa přeci dočkala vedení. Filip našel křižní přihrávkou na hranici vápna Kazdu, ten byl sám před gólmanem, kterého obstřelil - 0:1. Jenže domácí zpřesnili hru a českolipští hráči začali mít problém s obsazováním. U postranní čáry neuhlídal Havel Kubra, ten následně poslal centr do vápna, kde byl Filip ve výskoku krátký. Toho využil Zima ke vstřelení vyrovnávajícího gólu, mířil hlavou k tyči - 1:1. V závěru utkání měli oba soupeři po jedné příležitosti k vítěznému utkání. Nejprve Bulejko z hranice vápna mířil těsně vedle, následně Zima neprostřelil Plechatého.

„Náš výkon hodnotím kladně, hráli jsme s lídrem soutěže. Známe jeho kvality, určitě se bude rvát o postup. My jsme ze začátku soutěže body nesbírali, ale hra se zlepšuje. Hlavně jsme zlepšili defenzivu při standardkách. Dnes jsem cítil z týmu odhodlání získat nějaký bod. Doufám, že nám to pomůže do dalších bojů. Podržel nás gólman Hladík, měli jsme i v devadesáté minutě šanci stav otočit, nestalo se," řekl Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

SK Stap-Tratec Vilémov - Arsenal Česká Lípa 1:1 (0:0)

Branky: 77. Zima - 61. Kazda. R: Míč. ŽK: 1:5, 210 diváků.

Vilémov: Hladík - Honců, Jirchář, Verner, Snášel - Demeter (55. Hural), Rybář, Kučera, Zima, Sodiq - Kubr (90. Štefan)

Česká Lípa: Plechatý – Baláž, Filip, Dvořák, Henzl - Blažek - Ješeta (61. Bulejko), Havel, Kazda (82. Nosek), Šimon (82. Valta) – Halbich (70. Kříž)

MIROSLAV DALÍK