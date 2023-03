Fotbalisté Vilémova zůstávají na jaře bez bodu a v divizní skupině B jsou stále na posledním místě. Naposledy svěřenci Vlastimila Choda nezvládli boj s tabulkovým sousedem. Na brandýské umělce podlehli Admiře Praha B 0:3.

Trenér divizního Vilémova Vlastimil Chod. | Foto: Deník/František Bílek

Hosté ze severu Čech nesehráli špatnou partii, vyhořeli v útoku, po hodině hry navíc kanonýr Kučera nedal ani penaltu. A Admira tvrdě trestala.

„Bylo to vyrovnané utkání, které se rozhodovalo ve vápnech. My jsme zklamali v koncovce, vrcholem byla neproměněná penalta Kučery po hodině hry. Domácí byli důraznější a nakonec vyhráli rozdílem třídy. Je to pro nás velká škoda. Pochvalu zaslouží výkon hlavního a mladého rozhodčího, až mě to překvapilo,“ pravil Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

V dalším kole by se měl Vilémov představit doma, 18. března od 15 hodin hostí Březovou.

Admira Praha B - Stap Tratec Vilémov 3:0 (1:0)

Branky: Fencl, Tatdanov, Krpálek. R: Gerhardt. ŽK: 3:2, 50 diváků.

Vilémov: Vaňák - Snášel, Jirchář (81. Šmalcl), Peleška (55. Demeter), Honců, Kučera, Kubr (78. Štefan), Zima, Kočka, Verner, Musílek (55. Rybář)