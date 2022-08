Březová šla rychle do vedení, hostující Kučera našel za chvilku odpověď. Ovšem to bylo z vilémovské strany vše, branky pak střílel pouze soupeř.

„První akce domácích, nevystoupíme do domácího útočníka, ten v klidu předá do strany a běží před naší bránu dát úvodní branku. Z brzké branky jsme se dokázali ještě oklepat, hrát aktivně a zaslouženě i vyrovnat. Bohužel, jakmile přišel centr z křídelního prostoru do našeho vápna, tak jsme měli velké problémy, chybně obsazujeme pouze prostor a nenabíráme hráče! Takto jsme inkasovali druhou a třetí branku,“ kroutil hlavou Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Po změně stran obrat nepřišel, naopak domácí přidali další dvě trefy a dokonali vilémovský debakl. „ Do druhé půle jsme šli se snahou dát kontaktní branku a utkání zdramatizovat, to se nám nepovedlo, nakonec jsme po standardní situaci v 81. minutě inkasovali a bylo po nadějích. V poli naše hra není špatná, ale v našem vápně to zatím prostě vázne, dostáváme hodně branek,“ má jasno Chod.

V dalším kole hraje Vilémova doma, v sobotu 27. srpna hostí doma Kladno.

Olympia Březová - Stap Tratec Vilémov 5:1 (3:1)

Branky: 15. a 21. Veselý, 36. Kursa, 81. Body, 90. Číž - 14. Kučera. R: Smitka. ŽK: 1:2, 80 diváků.

Vilémov: Hladík - Honců, Kurel (82. Snášel), Verner, Kočka - Zima, Rybář (82. Štefan), Kučera, Sodiq - Hural, Kubr (66. Demeter)