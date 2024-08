Utkání, ve kterém měl Varnsdorf přeci jen více ze hry, dlouho dominovaly obrany v čele s oběma brankáři. Skóre se poprvé měnilo až v 83. minutě. Penxa si vyměnil míč s Hruškou a odcentroval na zadní tyč, odkud vypálil Váňa. Jeho střelu vyrazil Pešl jen k Hranošovi, který otevřel skóre utkání! Béčko drželo jednobrankový náskok až do konce nastavení, kdy po souboji ve vápně nařídil rozhodčí penaltu pro Varnsdorf. Míč si postavil Ambler, který vystihl Surovčíkův pohyb, a rozhodl tak o remíze 1:1.

„Přestože jsme neodehráli nejlepší utkání, až do 95. minuty jsme vedli. Pak propadneme z našeho výkopu, prohrajeme několik soubojů a na konci už jsme to hasili na poslední chvíli.V prvním poločase jsme chtěli zkusit pár změn ve struktuře a rozestavení. Moc nám to však nevycházelo. Do druhého poločasu jsme vstoupili jinak a bylo to lepší. Vytvářeli jsme si prostor, dostávali se do útoku. Příležitosti tam byly, gólů jsme mohli dát i víc," smutně hodnotil utkání Luboš Loučka, trenér Sparty B.

„Zápas proti béčku Sparty jsme výsledkově zvládli. První poločas jsme byli asi více aktivní a měli dvě, tři zajímavé šance. Bohužel jsme je nevyužili. Sparta tam měla jednu velkou příležitost, naštěstí jsme to zablokovali. Druhé půle nebyla optimální. Odcházeli jsme fyzicky a v závěru inkasovali z dorážky. Naštěstí jsme ukázali vůli a snažili se vyrovnat. Všechno vyústilo v penaltu, kterou Ambi proměnil. Vzhledem k zápasu bod bereme,“ řekl Deníku Matěj Kubista, kapitán Varnsdorfu.

Ten odstartoval do letošní sezony velmi dobře, po pěti kolech má na svém kontě osm bodů. „Jsme zatím spokojeni. Hlavně se nám daří sbírat body, což je hlavní. Minulý rok jsme měli po dvanácti zápasech šest bodů. Teď to bereme s pokorou. Musíme dál poctivě pracovat v tréninku a zápasech. Je potřeba na povedený úvod navázat v dalších utkáních," dodal Kubista.

AC Sparta Praha B - FK Varnsdorf 1:1 (0:0)

Branky: 83. Hranoš - 90+6. Ambler (pen.). ŽK: 79. Hodouš, 90+5. Penxa – 50. Hudák, 64. Kouřil, 68. Kubín. Rozhodčí: D. Lovětínský – J. Pečenka, M. Cichra. Návštěva: 430.

Varnsdorf: Pešl – Zálešák (88. Usman), Kouřil, Kubista – Vlk, Kosař (76. Podzimek), Kubín (88. Adeleke), Ambler – Lexa, Dufek (56. Camara), Hudák (56. Stradinš)