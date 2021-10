V Brozanech, které v současnosti patří k předním týmům B skupiny České fotbalové ligy, najdete hned několik hráčů s teplickou minulostí. Kromě Jindráčka a Krátkého ještě Švejdu, Bubeníčka Chukwumu, Šupa, Výborného nebo Geberta. Jindráček s Krátkým ale mezi elitou odehráli nejvíc zápasů, 134, respektive 29.

Je angažmá ve třetí lize, která je poloprofesionální, v jejich kariéře tečkou za dráhou profesionálů? „Já už se nikam neženu. Neříkám, že kdyby přišla zajímavá nabídka, tak bych o ní nepřemýšlel, ale v Brozanech jsem vlastně doma. Nechtěl jsem rodinu tahat někam 400 kilometrů na Moravu. Tady mám práci, super partu, je to fajn,” říká 28letý Krátký. V minulosti bojoval o své místo na slunci dokonce ve Spartě, mimo Teplic, kde s dospělým fotbalem začínal, prošel ještě Ústím nad Labem a Hradcem Králové.

O tři roky a půl roku starší Jindráček také začínal na Stínadlech, kde stejně jako Krátký naskočil do ligy. Přes hostování v Ústí nad Labem, na Vyšehradu nebo v Mostě se do lázeňského města vrátil, aby zatím poslední ligovou stopu zanechal v Příbrami. „To, že jsem odešel z Příbrami do Brozan, byl nejlepší krok, který jsem mohl udělat. Taky jsem doma. Jednou to přijít muselo, že budu chodit do práce. Hlavní je teď rodina,” poodhaluje „Jindras” své myšlenky.

Jaká zaměstnání mají? „Majitel Brozan má firmy v Roudnici. Někdo je v kanceláři, někdo na dílně. My stavíme obytné návěsy. Baví nás to, je tam fajn parta. Máme super mistry, od začátku nás vše naučili. Nejsem úplně levej, tak mi to jde,” usmívá se Krátký.

„Jak na hřišti, tak v práci je super parta. Se mnou je tam Kraťas, Šupík a Vejba (Výborný). Pořád se učím, baví mě to a nejsem dřevěnej,” doplňuje Jindráček.

Když přijde řeč na prvoligové Teplice, jeho výřečnost je ta tam. „Já mám na to svůj názor, ale nechci ho říkat. Teplice pořád sleduju, to je jasný. Jsem zklamanej z toho, jak si teď vedou. Už bych se tam do kabiny nevrátil. Já tam zažil jinou partu, kluky z regionu. Teď jsem rád, že jsem tady. Cítím se v pohodě, i když nedávám tolik gólů, jak se ode mě čeká. Ale máme dobrý tým, zaslouženě jsme nahoře. Hodně dělá ta parta,” pochvaluje si brozanský útočník.

Družstvo Sokola vede známý internacionál Jiří Němec, kterému se přezdívá „Němej", a to i proto, že s novináři nemluví. Jaký je v kabině? Zařve si s hráči vítězný pokřik? „On spíš řve na nás," rozzáří se Jindráčkovi oči. „Ale je úplně v pohodě. Je znát, že toho má hodně za sebou, že tomu rozumí. Snaží si od nás držet odstup, ale jak říkám, funguje to tak, jak fungovat má."

Sokol Brozany je s dalšími třemi celky s dvaceti body na špičce České fotbalové ligy. V sobotu od 11 hodin hraje v Dubí - Pozorce s béčkem Teplic. Pro spoustu brozanských fotbalistů to bude prestižní zápas. A pochopitelně v něm budou chtít uspět. „Od našeho bodového mága Jirky Havránka máme do podzimu plán - uhrát 30 bodů. Je to reálný, chtěli bysme se tomu přiblížit. Zlepšili jsme obranu, nějakýho góla dáme. Tak proč ne?” hází Krátký soupeřům rukavici.