Konečné pořadí zůstává k 8. dubnu, až na výjimky se nebude sestupovat ani postupovat. O osudu profesionálních soutěží, tedy první a druhé lize, rozhodne Ligová fotbalová asociace v nadcházejících dnech.

„Bylo by těžké v létě dohrávat nižší soutěže, když by to mělo být třikrát za týden. U profi soutěží si to představit dokážu, u amatérských ne,“ uvedl Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice, jehož rezerva hraje třetí ligu. „Ti kluci chodí do práce, bylo by to pro ně složité. Teď je nejdůležitější, aby byli zdraví, aby se to vše vrátilo co nejdříve do normálu. Sport je až druhořadý. Chápu, že některé kluby na tom tratí. Některé kluby do soutěže investovaly peníze, aby postoupily, zachránily se. Ale těžko říct, co by bylo nejspravedlivější," říká.

"Je samozřejmě pochopitelné, že jde hlavně o zdraví lidí, takže z tohoto pohledu musíme s ukončením soutěží souhlasit. Po sportovní stránce nás to ovšem mrzí, pohybujeme se na postupových místech a mysleli jsme třeba i na ČFL, ale nedá se nic dělat, i když nás to stálo hodně tréninkového úsilí. Zdraví je ovšem přednější," řekl Petr Černý, manažer divizního FK Baník Souš.

"S nedohráním jara samozřejmě souhlasíme. Důležitější než sport samotný je rozhodně zdraví celé společnosti a začít soutěž později nelze, protože tím by vznikl fotbalový paskvil, který by neodpovídal sportovní úrovni jednotlivých mužstev," vyjádřil se v podobném duchu i Martin Budzel, předseda Slovanu Frýdlant, který hraje krajský přebor libereckého regionu.

Ukončeny byly veškeré mistrovské pohárové amatérské soutěže. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem. Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.

Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.

"Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže," uvedl k rozhodnutí VV FAČR předseda asociace Martin Malík.

Rozhodnutí nepřekvapilo

"Podobné rozhodnutí jsme očekávali. Probereme s trenéry mládeže i dospělých, jakým způsobem, samozřejmě s ohledem na stále platná nařízení, bude další příprava pokračovat a jak týmy co nejlépe připravíme na další ročník," poznamenal Petr Týma, předseda účastníka fotbalové I. A třídy SK Roudnice nad Labem.

Podobně hovoří i jinde. „Tak nějak jsme s tím, že se krajský přebor nedohraje, počítali. Mrzí nás to, ale nedá se nic dělat. Hrajeme stále krajský pohár a ten by se snad měl dohrát. Takže až to bude možné, začneme trénovat. Můj odhad je, že ke společnému tréninku se dostaneme v květnu. V hlavě máme plán, chceme do léta sehrát několik přípravných zápasů se silnějšími soupeři. Máme ohlasy, že v našem regionu je hlad po fotbale, tak se budeme snažit naše fanoušky potěšit,“ uvedl Libor Sklenář, manažer SK Stap-Tratec Vilémov (krajský přebor, 6. místo).

„Rozhodnutí nás vlastně nepřekvapilo. Aktuálně jsme tedy na druhém místě. Chtěli bychom v příští sezóně hrát I. A třídu, musíme čekat, zda se někdo z vyšších soutěží neodhlásí. Pravděpodobnost, že by se soutěže nějak doplňovaly, tam je. Je možnost, že třeba v ČFL, nebo v divizi můžou mít problémy. Pokud by se to nepodařilo, ztratili jsme vlastně jeden rok," uvedl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín, který je druhý v I. B třídě.

Zůstal jim alespoň pohár

"Nemůžu říct, že u nás bychom byli úplně jednotní. Celkově jsme ale trochu smutní, i když chápeme současnou situaci. Hrajeme ale fotbal pro radost, takže nedohrání soutěže nás mrzí. Naštěstí se dohraje alespoň pohár, ve kterém jsme v semifinále, takže bude důvod k tréninku, až se současná opatření uvolní," řekl trenér Brné. která hraje krajský přebor Tomáš Heřman. Jeho tým narazí v semifinále krajské části MOL Cupu na Krupku.

Zklamaní jsou také v Neštěmicích, které se na jaře připravovaly na boj o návrat do krajského přeboru. Týmu se uzdravil Patrik Lácha, přišly i další posily a hned na úvod jara výhra nad lídrem. Čtyřbodová ztráta na čelo tak nebyla nesmazatelná, nyní je ale konec nadějí a Neštěmice budou muset návrat minimálně o rok odložit. "Co se dá dělat, dalo se to čekat. Holt musíme veškeré úsilí nasměrovat do příští sezóny," pokrčil rameny sekretář klubu Hynek Čech.

Fotbalisté Mojžíře, kteří hrají I, B třídu, okupovali třetí příčku, pouhé tři body za Juniorem Děčín a Křešicemi. Navíc s oběma celky se měli o návrat do I. A třídy porvat na jaře doma. "Vzhledem k současné situaci to víceméně vítám. Dohrávat to přes léto mi přišlo nesmyslné, a čekat do poslední chvíle, zda to půjde nějak dohrát, by bylo asi na nic," řekl trenér Michal Kubec. "Měl jsem trochu strach, že kdyby se to dohrávalo později, byl by to spíš takový kočkopes, než regulérní soutěž."