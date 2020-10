„Nevěřím, že by byl Petr Klupák nějakým organizátorem, vždyť dělá ředitele základní školy,“ reagoval na dotaz Deníku mimo jiné bývalý předseda komise rozhodčích i okresního fotbalového svazu. Právě on v minulosti přivedl Klupáka k práci s píšťalkou.

„Naprosto mě to šokovalo. Vůbec jsem to nechápal, i teď, když už to člověk slyší v médiích, jsem z toho překvapený. Petra Klupáka znám velice dobře, stýkáme se i s rodinami, takže mě to docela vzalo. Dvě noci jsem pořádně nespal,“ popsal své aktuální rozpoložení předseda FK Schoeller Křešice Stanislav Chládek.

OD TANCE AŽ K PÍŠŤALCE

Byl to právě on, kdo ho kdysi ke kariéře sudího přivedl. Klupák původně závodně tančil standard a latinu, v 15 letech však přesedlal na fotbal. Po jedné sezóně v Pokraticích odešel do Křešic, kde vydržel až do 23 let. V osmnácti sáhl poprvé po píšťalce, po vážném zranění kolene, které po osmi letech ukončilo jeho kariéru, už běhal po trávnících jen jako rozhodčí. „Měl jsem totálně zdevastované koleno, křížové i postranní vazy, ale ortopedi Krejčí a Fousek z nemocnice ve Střešovicích odvedli výbornou práci. Stopku mi vystavila moje psychika, bojím se, že po podobném zranění už bych nikdy nemusel pořádně chodit,“ svěřil se v roce 2011 Deníku.

„Křešický pan Chládek byl svého času nejen šéfem našeho klubu, ale i komise okresních rozhodčích. Pískání mě chytlo, a vlastně mě baví dodnes,“ pokračoval ve svém vyprávění. Ve 23 letech už se vypracoval na listinu sudích pro divizi a ČFL.

VÝBORNÉ REFERENCE

„Chodila na něj výborná hodnocení od týmů i od delegátů, patřil k nejlepším v kraji,“ odmítl Chládek, že by se Klupák dostal výš nějakými nekalými praktikami. „Snažím se řídit utkání tak, abych po kterémkoliv z nich mohl do kabin odcházet se vztyčenou hlavou,“ hlásil tehdy i sám rozhodčí.

„Když se ale posunul výš, do komise sudích pro Čechy, už jsem to tolik nesledoval. Postupně jsem skončil ve funkci předsedy okresního svazu i okresní komise rozhodčích,“ zavzpomínal Chládek na nečekané volby v roce 2012, které následovaly s odstupem pouhých dvou let místo tradičních čtyř. „Teď už však dělám jen fotbal v Křešicích. Nevěřím ale, že by byl Petr Klupák nějakým organizátorem. Vždyť dělá ředitele základní školy,“ doplnil na adresu Klupáka, jenž kromě ředitele ZŠ Na Valech v Litoměřicích působí také jako městský zastupitel.

Své ambice absolvent magisterského studia s aprobací geografie – tělocvik, jenž za svůj rozhodcovský vzor označil bývalého uznávaného anglického rozhodčího Howarda Webba, neskrýval ani dřív. „Lhal bych, kdybych tvrdil, že se nesnažím pro postup donejvyšších soutěží kvalitou udělat maximum. Strop se dá vždy zvyšovat a kdybych si kladl nižší cíle, nemělo by smysl, abych v kariéře rozhodčího pokračoval,“ zněla jedna z jeho odpovědí ve zmiňovaném rozhovoru pro Deník.

LIGA JAKO MOTIVACE?

„Možná někde trochu ujel třeba kvůli kariérnímu posunu do ligy, to nevím, řekl bych, že by to udělali i jiní lidé, do nichž byste to neřekli,“ připustil jednu možností, proč může být Klupák obviněn, i Chládek. Ostatně právě povýšení i sešup na soudcovských listinách měly být jedním z prostředků, jimiž Roman Berbr obviněné rozhodčí ovlivňoval.

„Nechci nikoho soudit, myslím, že pokud je někdo vinen, brzy to vyplave na povrch,“ chtěl zůstat na závěr nestranný předseda Křešic, který působil do roku 2017 i jako krajský delegát, a zná tak i druhého obviněného z Ústeckého kraje, Miloše Vitnera. „I jeho mám za skvělého chlapa, pro kluby dělá fakt hodně, neumí říct ne. Věřím, že pravda nakonec vyjde najevo,“ uzavřel Chládek.

KDO JE PETR KLUPÁK?

Narodil se 20. května 1984, má titul magistra s aprobací geografie tělocvik. V civilním zaměstnání působí jako ředitel ZŠ Na Valech Litoměřice, je také zastupitelem města Litoměřice. V 15 letech začal hrát fotbal v Pokraticích, odkud po roce přestoupil do Křešic, jejichž je stále aktivním členem. Od 18 let začal pískat okresní přebor, po vážném zranění kolene ve 23 letech pověsil kopačky na hřebík a začal se naplno věnovat pískání, kde se dostal až do ligových kruhů. Naposledy působil v roli asistenta 3. října v prvoligovém zápase Opava-Teplice (2:1). Je také členem komise rozhodčích okresního fotbalového svazu Litoměřicka a místopředsedou stejného svazu.



Od pátku 16. října 2020 je jedním z dvaceti obviněných, kteří měli manipulovat zápasy nižších soutěží, zejména divizí a České fotbalové ligy. Jedněmi z hlavních postav v této kauze jsou místopředseda FAČR Roman Berbr a sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz. V sezóně, kdy Rogoz přišel do Vyšehradu, postoupil Slavoj (i přes ztrátu 11 bodů po podzimu na vedoucí Zápy) do 2. ligy. Klupák vedl jako hlavní sudí hned jeho první jarní duel s Domažlicemi (1:0). Mezi (zatím) devíti duely, které byly v ČFL a FNL vyšetřovateli označeny jako ovlivněné, je ale zápas FNL Vyšehrad – Líšeň (1:1) ze 30.5.2020, kde byl Klupák asistentem. Podle obžaloby měli vzít sudí Cihlář, Vlasjuk a Klupák, kteří nahradili původně delegované rozhodčí, úplatek 150 000 Kč. Jelikož ale nesplnili úkol a Vyšehrad nevyhrál, vrátili po zápase peníze Rogozovi.