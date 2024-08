Skóre otevřel v prvním poločase Martin Ambler, po změně stran se prosadili dva střídající hráči - Deniss Stradins a Damani Camara. Za hosty upravil skóre v nastaveném čase Čejka.

„Máme samozřejmě radost, věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Ta individuální kvalita na straně Opavy je veliká. V prvním poločase jsme v přechodové fázi ztratili hodně míčů. Na druhou stranu se nám tam podařila jedna akce, která skončila gólem. To pro nás bylo důležité. Po změně stran jsme byli zodpovědní směrem do defenzivy a navíc využili dvě okýnka v opavské obraně. Jsme za to rádi, bereme to ale s pokorou a jako impuls do další práce. Čtyři body po dvou zápasech určitě zlepší klukům jejich sebevědomí," řekl Ivan Kopecký, trenér Varnsdorfu.

Jeho protějšek, Tomáš Zápotočný, byl naopak hodně zklamaným mužem. Jeho Opava má po třech kolech pouhé dva body, na severu Čech zklamala. „Musím Ivanovi pogratuloval, domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Rozhodla první gól a vlastně první šance Varnsdorfu, kdy to tam skvěle udělal Ambler. My jsme pak byli naivní, chyběl nám důraz ve vápně. Je mi stydno, takhle se fotbal nehraje, jsem naštvaný. To, co jsme předvedli, byl hodně jalový výkon. Obehrávat soupeře před vápnem, to je k ničemu. Takhle se rozhodně nechceme prezentovat. Chci se také omluvit našim fanouškům, kteří vážili dlouho cestu a dorazilo jich do Varnsdorfu opravdu hodně," sportovně přiznal.

Varnsdorfský kouč měl šťastnou ruku při střídání, jelikož druhou a třetá trefu obstarali cizinci z lavičky. „Je to otázka času, než se pořádně zapracují do týmů. Pomalu se seznamují s taktikou, jsou u nás krátkou dobu. Jsem rád, že oba dali gól, je to pro ně hodně důležité," dodal Kopecký.

FK Varnsdorf - SFC Opava 3:1 (1:0)

38. Ambler, 73. Stradins, 81. Camara – 90+2. Čejka. R: Opočenský – Novák, Šafránková. ŽK: Podzimek, Kouřil, Osaghae, Ambler - J. Rezek, Kozák, Rataj, Ondráček, Blecha. Diváci: 589.

Varnsdorf: Pešl – Ambler, Kubista (C), Kouřil, Zálešák – Osaghae, Kosař (66. Kubín) – Hudák (89. dos Santos Galeno), Lexa (89. Usman), Nykrín (66. Stradins) – Podzimek (46. Camara).