Českou defenzivu proháněla jména jako Beckham, Rooney nebo třeba současná hvězda Harry Kane. Třikrát se reprezentační výběr představil v posvátném londýnském chrámu Wembley, jen jednou přivítal Anglii doma. A hned z toho byl nejlepší zápas roku, ne-li dekády.

Ale postupně. Na vůbec první vzájemné střetnutí od rozdělení Československa došlo 18. listopadu 1998. Jednalo se sice "jen" o přátelský zápas, anglická reprezentace ale představila velice zajímavá jména. Po hřišti se proháněli zkušený Paul Merson, Graeme Le Saux, ale i dravé mládí v podobě Davida Beckhama nebo Ria Ferdinanda.

Anglie - ČR 2:0 (18. 11. 1998)



Sestava ČR: Kouba – Řepka, Votava, Novotný (46. Kotůlek) – Poborský, Bejbl, Němec (46. Vonášek), Berger, Látal – Kuka (73. Slončík), Šmicer (46. Lokvenc).

Česká reprezentace dovezla do Anglie podobné složení jako soupeř. V utkání dostali prostor jednak zkušení a ostřílení mazáci, trenér Jozef Chovanec však několikrát sáhl do kapsy a vyzkoušel nové tváře. Padesátý start za národní tým oslavil Radoslav Látal, o deset zápasů méně zase Karel Poborský.

Zápas sledovalo v Londýně přes 38 tisíc diváků a bylo se na co dívat. Útočný a atraktivní fotbal svědčil spíše domácím, kteří díky brankám Andertona a výše zmiňovaného Mersona ovládli utkání 2:0. Pro Anglii šlo alespoň o malou náplast po dalším nepovedeném mistrovství světa.

Druhý zápas mezi Českem a Anglií je dodnes v živé paměti fanoušků. Utkání ve Wembley mělo posloužit jako premiéra nové éry po pokaženém mistrovství Evropy, kdy národní tým skončil již ve skupině na kopačkách Turecka. Pro domácí to měla být spíše omluva za totálně zpackaný dvouletý cyklus, Anglie se totiž po více než pětadvaceti letech nedostala na závěrečný turnaj.

Anglie - ČR 2:2 (20. 8. 2008)



Sestava ČR: Čech – Grygera (46. Pospěch), Rozehnal, Ujfaluši, Jankulovski – Vlček (46. Jarolím), Polák, Kováč (75. Rajnoch), Plašil, Šírl (75. M. Kadlec) – Baroš (46. Svěrkoš).

Do svatostánku na kraji Londýna tehdy dorazilo téměř 70 tisíc hladových fanoušků. Ofenzivní fotbal nahoru dolů, čtyři branky a slibný výkon českého výběru. To vše do české hry razil nový trenér Petr Rada. V utkání Češi dokonce dvakrát vedli, když se trefili nejprve Milan Baroš a po poločase také Marek Jankulovski z přenádherně zahraného přímého kopu.

Jenže domácí dokázali vždy srovnat. Ještě do poločasu se prosadil šikovný Brown a v nastaveném čase zhatil české naděje na vítězství exzáložník Chelsea John Cole. Z Anglie si však mančaft dovezl nejen příznivou remízu, ale také nadějný vstup do nové éry pod koučem Radou. Ta však vydržela jen do následujícího června.

Zdroj: Youtube

Dlouhých jedenáct let se čekalo na třetí vzájemný boj. Jedno slovo stačí k popsání úvodního utkání kvalifikační skupiny o evropský šampionát. Jaké? Horor!

Anglie - ČR 5:0 (22. 3. 2019)



Sestava ČR: Pavlenka – Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák – Gebre Selassie, Pavelka, Souček, Jankto (46. Vydra) – Schick (82. Škoda), Darida (67. Masopust).

Do Anglie mužstvo přilétalo s velkými nadějemi, ale již po prvním poločase byl osud národního týmu sečten. Češi nestíhali, herně propadli a před téměř zaplněným stadionem Wembley vyhořeli.

Ostudná prohra 0:5 mluvila za vše. Malý šikula Sterling vstřelil hattrick, kanonýr Kane proměnil penaltu a vše podtrhl pár minut před koncem obránce Kalas, když si vstřelil vlastní branku. Takový start do kvalifikace český tým nepamatoval.

Reparát pro Čelůstku a Kalase

Suma sumárum, výkon bolel. V útoku se trápil osamocený Patrik Schick, v záloze schytal roli otroka Tomáš Souček a ani brankář Pavlenka přiliš neoslnil. Největší kritiku však schytala stoperská dvojice Čelůstka – Kalas. A právě toto duo se s největší pravděpodobností postaví Anglii i v úterý.

Poslední vzájemná bitva s pohádkovým koncem. Poprvé proti Angličanům před domácími tribunami. A hned z toho byl klíčový duel určující budoucnost českého nároďáku v cestě na Euro.

ČR - Anglie 2:1 (11. 10. 2019)



Sestava ČR: Vaclík – Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil – Masopust (90. Zmrhal), Souček, Darida, Král, Jankto (82. Kopic) – Schick (65. Ondrášek).

Po bídných výkonech v Anglii a zejména Kosovu potřeboval výběr trenéra Šilhavého zvítězit. A to za každou cenu. Do pražského Edenu dorazilo více než 18 tisíc fanoušků. Netušících, co se v příštích devadesáti minutách odehraje.

Klacky pod nohy hodil Čechům již v páté minutě Harry Kane, který proměnil svůj oblíbený pokutový kop a poslal Anglii do vedení. Již o čtyři minuty později vrátil naději domácím Jakub Brabec, jenž nasměroval míč k tyči Pickfordovy brány. Do šaten se šlo nerozhodně.

Zdroj: Youtube

Druhý poločas si přímo žádal remízový stav, ale tomu všemu vystavila stopku kobra z Dallasu. V pětaosmdesáté minutě napřáhl ve vápně Zdeněk Ondrášek a poslal český tým do vedení 2:1.

Hotové šílenství v Edenu, obrovská euforie a záchrana nadějí. Výhra dodala reprezentaci obrovskou energii, která dotáhla svěřence kouče Šilhavého až na finálový turnaj.

Podtrženo sečteno - ze čtyř duelů vytěžili Češi jednu výhru a jednu remízu. Celkem příznivá bilance s fotbalovým gigantem.

V úterý večer půjde o suverénně nejdůležitější mač. Určí totiž, na koho oba celky půjdou v osmifinále Eura.