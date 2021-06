Schickovi a spol. stačí k triumfu ve skupině D bod s Anglií. Šlo by o překvapivé umístění, které si nedokázali představit ani ti nejvěrnější fanoušci.

Jenže první flek by mohl být i dost ošidný. Znamenalo by to totiž, že si Češi zahrají s druhým nejlepším týmem skupiny F.

Ta je oprávněně nazývána skupinou smrti – národnímu týmu by hrozil sok z kvarteta Německo, Francie, Portugalsko, Maďarsko.

Bitva s Maďary – bezesporu s nejpřijatelnějším protivníkem – je ovšem nejméně pravděpodobná. Reprezentanti země kontroverzního premiéra Viktora Orbána by ve středu museli porazit Němce. A zároveň doufat v o trochu reálnější scénář, že Francie pokoří Portugalsko.

Ať tak či onak, v případě obsazení 1. místa by se český výběr představil v osmifinále 29. června ve Wembley.

Ve hře derby se Slovenskem

V případě, že Češi obsadí druhou pozici, utkají se se soupeřem ze skupiny E, který skončí na stejné příčce.

Realitou tak může být osmifinále se Španělskem či Švédskem, ale i se sousedy z Polska a Slovenska. Šilhavého tým by v takovém případě čekal přesun do Kodaně s datem zápasu 28. června.

Nejsložitější na rozluštění soupeře pro osmifinále by byla třetí varianta. Pokud by hráči se lvem na hrudi okupovali po posledním zápase třetí příčku, utkali by se v play-off s vítězem skupiny C (Nizozemsko), nebo s vítězem skupiny E (Slovensko, Španělsko, Švédsko, Polsko).