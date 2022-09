Jak v bytě rychle ušetřit za energie? Změny lze udělat i s minimálními náklady

Kdo může se zastropováním cen energií počítat?

Stanovení horní hranice pro ceny elektřiny a plynu má podle vlády pomoci domácnostem i živnostníkům a podnikatelům, ale také obcím, městům a krajům i jejich institucím jako jsou nemocnice či školy. Tato zařízení budou nakupovat energie prostřednictvím státem určeného obchodníka. „Připravujeme také řešení pro průmysl,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Pomoc firmám chce představit ve středu v návaznosti na plánované evropské řešení předražených energií.

Co tato pomoc může konkrétně přinést českým domácnostem?

Běžná domácnost, v níž se topí právě elektřinou, podle Rakušana může za sezonu ušetřit 111 tisíc korun. „Je to výrazný signál, že naše vláda skutečně reálně lidem v České republice s cenami energií pomáhá,“ tvrdí Rakušan.

Běžná spotřeba

1,9 MWh/rok S ohřevem vody

4,37 MWh/rok Ohřev vody a topení

10,46 MWh/rok Platba celkems DPH 2022 13 677 Kč/rok 27 881 Kč/rok 53 869 Kč/rok Platba celkem s DPH- 2023 se stropem 18 100 Kč/rok 35 903 Kč/rok 73 598 Kč/rok Platba celkem s DPH- 2023 bez stropu 38 385 Kč/rok 82 479 Kč/rok 185 022 Kč/rok Úspora po zastropování 20 284 Kč/rok 46 576 Kč/rok 111 424 Kč/rok

Jak se po zastropování změní měsíční zálohy u elektřiny?

Běžná spotřeba

1,9 MWh/rok S ohřevem vody

4,37 MWh/rok Ohřev vody a topení

10,46 MWh/rok Platba celkems DPH 2022 1 140 Kč/měs 2 323 Kč/měs 4 489 Kč/měs Platba celkem s DPH- 2023 se stropem 1 508 Kč/měs 2 992 Kč/měs 6 133 Kč/měs Platba celkem s DPH- 2023 bez stropu 3 199 Kč/měs 6 873 Kč/měs 15 419 Kč/měs Úspora po zastropování 1 690 Kč/měs 3 881 Kč/měs 9 285 Kč/měs

Zdroj: Vláda ČR

Kolik peněz bude na pomoc potřeba zaplatit ze státního rozpočtu?

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zmíněná pomoc domácnostem a veřejným institucím vyjde státní rozpočet nanejvýš na 130 miliard korun. Otázkou ale zůstává, jak se budou ceny energií vyvíjet v příštích měsících.

Kdy by mohly domácnosti úlevu s placením energií pocítit?

Nové opatření by mělo začít platit již od listopadu. Dodavatelé elektřiny a plynu ovšem budou muset svým zákazníkům přepočítat zálohy na jejich platby.

KALKULAČKA: Spočítejte si, kolik vám stát přispěje díky úspornému tarifu

Pomůže stát lidem, jimž by se ani přes nově oznámenou pomoc nedostávalo na energie dost peněz?

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mohou takoví lidé počítat ještě s další pomocí úřadů. Zejména jednočlenné a dvoučlenné domácnosti by měla zvýhodnit úprava normativů, která bude platit od 1. října.

Znamená nová pomoc konec dříve oznámeného takzvaného úsporného tarifu?

Ne, úsporný tarif bude podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) fungovat v již schválené podobě. Pokud by ale zastropování cen energií nestačilo, plánuje ministr v příštím roce tam, kde by to bylo potřeba, zavést ještě adresnější pomoc. Od letošního října až po celý příští rok se také počítá s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje.

Kolik lidé podle vlády ročně ušetří za plyn?



Vařím

0,42 MWh/rok Ohřívám vodu

4,67 MWh/rok Topím

20,1 MWh/rok Platba celkems DPH 2022 2 970 Kč/rok 9 779 Kč/rok 33 403 Kč/rok Platba celkem s DPH- 2023 se stropem 3 399 Kč/rok 18 705 Kč/rok 71 916 Kč/rok Platba celkem s DPH- 2023 bez stropu 4 892 Kč/rok 35 236 Kč/rok 142 953 Kč/rok Úspora po zastropování 1 492 Kč/rok 16 531 Kč/rok 71 037 Kč/rok

Jak se díky stropu změní měsíční zálohy za plyn?

Vařím

0,42 MWh/rok Ohřívám vodu

4,67 MWh/rok Topím

20,1 MWh/rok Platba celkems DPH 2022 247 Kč/měs 815 Kč/měs 2784 Kč/měs Platba celkem s DPH- 2023 se stropem 283 Kč/měs 1 559 Kč/měs 5 993 Kč/měs Platba celkem s DPH- 2023 bez stropu 408 Kč/měs 2 936 Kč/měs 11 913 Kč/měs Úspora po zastropování 124 Kč/měs 1 378 Kč/měs 5 920 Kč/měs

Zdroj: Vláda ČR