Policejní ředitelství Horní Falce v tiskové zprávě citovalo Juliinu rodinu. Všichni prý mají obrovskou radost, že je děvčátko zpět u nich. Rodina děkuje prostřednictvím policie všem záchranářům i dobrovolníkům za pomoc. Julie zůstala den na ošetření v chámské nemocnici. Až na drobné škrábance na noze bylo dítě bez zranění. Kvůli podchlazení se pomalu musela znovu zahřát.

Kolem poledne mohla Julie v doprovodu rodičů opustit nemocnici. Osmiletá dívka vypověděla, že po celou dobu se nezastavila a lesem ušla několik kilometrů. Policie sdělila, že dítě hledalo turistickou stezku směrem k vrcholu Čerchova, ale nenašlo ji. V noci prý dívka podle svých slov spala na louce ve vysoké trávě a viděla zvířata jako jeleny, lišky i divočáka. Popsala, že se v noci v lese bojí a proto na sebe nijak neupozorňovala. Podle policie dívka celou dobu nic nejedla ani nepila.

Stal se zázrak

Ihned po svém nalezení záchranáři převezli děvčátko do nemocnice, kde se setkala s rodiči. Nyní ale potřebuje čas pro sebe a rodina všechny žádá, aby respektovali její soukromí.

PLZEŇSKÝ KRAJ-Dívka byla nalezena hajným na území ČR během pátrací akce. Velice si vážíme veškeré nabídnuté pomoci ze strany dobrovolníků a široké veřejnosti. Fotografii dívky, včetně předchozích tweetů k této relaci mažeme, s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.#policieplk — Policie ČR (@PolicieCZ) October 12, 2021

Od neděle bylo na její nalezení nasazeno více než 1400 záchranářů, zejména z řad policie a hasičů. Dívka se rodičům ztratila při hře s bratrem a bratrancem. Oba chlapce dospělí našli, po dívce se však slehla zem. „Myslím, že bychom to rozhodně mohli nazvat zázrakem. Já si v mé policejní kariéře nepamatuji nic srovnatelného. Nic, co by bylo tak nervy drásající a skončilo s tak pozitivním výsledkem. Neuvěřitelně se mi ulevilo,“ řekl německým médiím tamní policejní mluvčí Florian Beck. „Pár slz štěstí ukáplo,“ přiznal.

Bavorskému ministrovi vnitra Joachimu Herrmannovi se také velmi ulevilo. „Díky bohu byla Julie objevena včas. Při současných povětrnostních podmínkách nezbývalo mnoho času. Všichni jsme jásali,“ řekl ministr. Velmi ocenil práci záchranáři i vzájemnou spolupráci českých a bavorských složek i zapojení dobrovolníků. „Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že pomoc nemá žádné limity,“ děkoval.