„Stavebnictví je nejméně automatizovaný obor lidského snažení. Modernizace do něj ještě neprosákla. A přitom v tomto oboru nejsou lidi, sehnat šikovného zedníka je téměř nemožné,“ vysvětlil impuls, který jej vedl k založení farmy na 3D tisk betonu, Tomáš Vránek, zakladatel a ředitel ICE.

Hrubou stavbu zvládne tiskárna pětkrát rychleji než zedníci. A nejde vůbec o záležitost ze světa sci-fi. „Firmy na tisk betonu už ve světě existují. My jsme se ale vydali vlastní cestou. Slibujeme si od toho snížení ekologické náročnosti i nákladů,“ vyjádřil se Tomáš Vránek.

První menší projekty už má firma, která byla doposud zaměřená na průmyslovou automatizaci, za sebou. Z betonu už bez problémů zvládnou vytisknout lavičky, křesla nebo květináče. Jejich cíle jsou ale mnohem vyšší. „Chtěli bychom nahradit dělníky, kteří na trhu práce nejsou. Chceme být ti, kteří udělají stavění a bydlení dostupnější. Tím, že vyvineme zařízení, které bude přímo na stavbě tisknout dům z lokálních materiálů. Nejen z betonu, ale třeba z hlíny a slámy. Nebo z jiné směsi, například z pouštního písku, stavební suti a podobně,“ nastínil Tomáš Vránek.

Jeho slova podpořil i Rudolf Hela z Ústavu technologie stavebních hmot a dílců Vysokého učení technického, který se žďárskou tiskovou 3D farmou úzce spolupracuje: .„Řemeslo vymírá. Pokud nezačneme dělat robotizaci, tak se nebude stavět."

Tisk přímo na místě

Jejich strategie je jednoduchá. Na místo, kde má nemovitost stát, přivezou 3D tiskárnu. „Dům se bude tisknout přímo na místě. Je to nejefektivnější varianta. V současnosti máme tři roboty, do budoucna jich chceme stovky,“ usmál se zakladatel firmy ICE.

Prvním větším projektem, který by chtěli pomocí 3D tiskárny zrealizovat, je kavárna. Ta bude umístěna na žďárských Farských humnech. „Původně měla být z nějakého kontejneru. My jsme oslovili budoucího nájemce, zda by ji nechtěl jako první 3D vytištěnou budovu. Bude to takový pokusný objekt. Jdeme do toho proto, abychom věděli, zda projdeme všemi certifikacemi, které budou zapotřebí,“ uvedl Tomáš Vránek.

Kavárna má vzniknout už v příštím roce. A rok nato chce firma ve Žďáře vytisknout i základní školu. „Bude to budova pro školu Na Radosti, což je experimentální škola, která pojala výuku jinak. Je mi smutno, když vidím, jak se tam děti učí ve velmi neutěšených podmínkách. Tak jsem si řekl, že s tím musíme něco udělat,“ prohlásil Tomáš Vránek.

Své vize a plány předložila firma i představitelům města a Kraje Vysočina. „Jsem oslněna. Jinak se to nedá komentovat. Vždycky jsem tvrdila, že Vysočina, to nemusí být jen venkov a zemědělství. Ale že i tady se dá tvořit inovativní podnikání. A konečně mám v ruce první důkaz, že tomu tak opravdu je,“ vysmekla firmě poklonu náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová.

„Moje dlouhodobá vize je, aby se ze Žďáru stalo město ekologické a technologické. Kdo je odtud, ví, že Žďár je spíše taková industriální popelka. Ale myslím, že se časy mění,“ podtrhl význam ambiciózních plánů v oboru tištěných staveb starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.