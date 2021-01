Předsedkyně senátu Markéta Martincová uznala rodiče vinné usmrcením z nedbalosti, shrnula vývoj případu Česká tisková kancelář. Vzhledem k okolnostem případu a mimo jiné i projevené lítosti však už konstatování viny nedoprovodilo rozhodnutí o vyměření trestu.

Soudkyně Martincová, jež je současně místopředsedkyní soudu v Mělníku, pondělním verdiktem v podstatě potvrdila svůj postoj z loňského května, kdy bylo stíhání rodičů zastaveno. Stížnost státní zástupkyně však věc poslala ke krajskému soudu, který nařídil nové jednání v Mělníku. Ani pak nicméně tamější trestní senát nepovažoval za nutné rodiče utonulých hochů za zanedbání dohledu trestat – byť by to bylo uložením podmínky.

Tragédie v areálu Lhota, kde těla utonulých dětí našli až přivolaní potápěči, tehdy vyvolala obrovský ohlas. Mimo jiné proto, že se jednalo o rodiny vietnamského původu. V souvislosti s tím se v médiích vyrojila řada svědectví i stanovisek aktivistů k tomu, co se stalo a co nestalo, stát mělo, či naopak nemělo – a co kdo vydával za hotovou věc, ačkoli šlo pouze o nejasné informace z doslechu.

Usmrcení z nedbalosti

Došlo dokonce na prověřování, jak se personál areálu postavil k počínání matek ve chvíli, kdy naléhavě začaly volat své syny a sháněly pomoc, za co všechno mohla jazyková bariéra – a jak situaci vnímali ostatní návštěvníci. Nezjistilo se však, že by podíl na úmrtí obou dětí měl vedle zanedbání rodičovské odpovědnosti být přičítán ještě komukoli dalšímu.

Pozornost vyvolala i tryzna, již vietnamská komunita uspořádala k připomenutí nešťastné události. Projednávání události následně také zkomplikovala nedosažitelnost obviněných kvůli jejich pobytu ve Vietnamské socialistické republice.