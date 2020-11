Plány na navýšení míst soběšického hřbitova jsou nejblíže k uskutečnění. Kvůli jeho rozšíření o jeden a půl násobek současné plochy už představitelé města vyměnili pozemky s Mendelovou univerzitou. „Pro projekt jsme dokončili potřebnou dokumentaci, vyřizujeme stavební povolení. Přípravné práce začnou od ledna. V příštím roce předpokládáme začátek stavebních prací,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

O nový hřbitov usilují v Medlánkách, kde dosud chybí. Vzniknout má vedle stromové Kaple věčného pramene, která slouží k odpočinku a v budoucnu třeba i k oddávání. „Chceme vytvořit možnost pohřbívání ke kořenům. Na klasický hřbitov nemáme na území městské části prostor,“ vysvětlil medlánecký starosta Michal Marek.

Místo pro nové pohřebiště nabízí lokalita U Křivé borovice mezi Bystrcí a Žebětínem. Nedaleko ní vzniká v posledních letech velké sídliště Kamechy. „Nejedná se u ní ale o otázku příštích dvou nebo tří let, spíš o delší časové období. Třeba do deseti let. V současném územním plánu se tam se hřbitovem počítá dlouhodobě. Evidujeme požadavky občanů,“ řekla ředitelka brněnské Správy hřbitovů Alena Říhová.

Nové možné plochy brněnských hřbitovů



Rozšíření soběšického hřbitova: V příštím roce mají začít práce.



Vybudování medláneckého hřbitova: Má vzniknout v příštích letech, nabídne pohřbívání ke kořenům.



Nový hřbitov v Žebětíně U Křivé borovice: Vyrůst může v horizontu do deseti let, počítá s ním současný územní plán města i návrh nového plánu.



Nový hřbitov v Řečkovicích U Rezavé studánky: Lokalitu pro hřbitov tam vymezuje návrh nového plánu.

Návrh nového územního plánu Brna vymezuje pro nové hřbitovy dvě oblasti. „Navrhuje právě lokalitu U Křivé borovice v Žebětíně a U Rezavé studánky v Řečkovicích. Plochy pro rozšíření hřbitovů pak vymezuje v Žebětíně, Řečkovicích, Židenicích, Líšni, Soběšicích, Slatině, v Jehnicích a na Ústředním hřbitově,“ přiblížila mluvčí kanceláře městského architekta, která návrh plánu zpracovala, Jana Běhalová.

Podle Říhové se blíží naplněnosti pohřebiště ve Slatině, s výhledem do deseti let v Řečkovicích a Žebětíně a do dvaceti let Tuřanech, Komíně a Králově Poli. „Nejmenší problémy jsou na Ústředním hřbitově, který má dostatečné kapacity,“ zmínila Říhová.

Souhlasí s ní třeba Michaela Beranová. „Při procházkách po Ústředním hřbitově vidím ještě dost místa pro další pochovávání. To ale není případ některých menších hřbitovů, často totiž mají nevýhodu, že se nemohou rozrůstat,“ řekla mladá žena.