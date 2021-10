„Jsme připravení jednat a uděláme maximum pro nalezení kompromisu, ale vždy jsou na to potřeba dvě strany,“ řekl Čajánek.

Mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová namítá, že kraj všechny své závazky související s provozem úzkokolejky dodržuje. „Požadavky vznášené ze strany Jindřichohradeckých místních drah nad rámec ustanovení smlouvy považujeme za zcela neopodstatněné. Kraj Vysočina se bude i nadále při nakládání s veřejnými prostředky chovat jako řádný hospodář. Tvrzení Jindřichohradeckých místních drah o neplacení za služby vyplývající ze smluvního vztahu ze strany kraje jednoznačně odmítáme a považujeme za účelová a nepravdivá,“ stojí ve stanovisku vedení kraje.

Kraj už má i plán B, který by vysočinské pokladně uspořil peníze: po roce 2025 chce veřejnou dopravu v úseku Kamenice nad Lipou – Obrataň – Pacov zajišťovat autobusy. Historická trať by mohla zůstat v provozu jen pro turistickou sezónu. „V letní sezóně by měl vlak jezdit každý den, o víkendech pak bude jezdit od Velikonoc po Dušičky. Vlakovou dopravu ale kompletně nahradí autobusy,“ potvrdil předseda krajského výboru pro rozvojové projekty Martin Hyský.

Starostům by tento kompromis nevadil. „Nejdůležitější pro nás je, aby úzkokolejka zůstala. I kdyby to mělo být omezeno na turistickou sezónu. Nejde jen o dopravu jako takovou, pro region má i velkou historickou hodnotu, je tu přes sto let,“ řekl starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Podobně to vidí i starosta Obrataně Aleš Komárek. „Nevíme, jak to dopadne, ale chceme historickou památku zachovat, je totiž součástí obce. I kdyby z toho měl být turistický vlak,“ souhlasil.

Romantika i kus historie

Oba se shodují, že na dotování ztrátového provozu nemají obce peníze. „Chtěli bychom úzkokolejku udržet, ale nebude to pro nás kvůli financím možné, zvlášť pokud se z toho stane jen turistická atrakce. Nevíme, jestli na Vysočině po roce 2025 zůstaneme. Dopravu teď zajišťujeme přes velké finanční ztráty,“ nechal se slyšet ředitel společnosti Jindřichohradecké místní dráhy Čajánek.

Pro obyvatele obcí na trati znamená úzkokolejka romantiku a kus historie. „Bylo by mi líto, kdyby přestala fungovat a zarostla kopřivami. Horko těžko by se potom totiž obnovovala zpátky. Když jsme jeli o prázdninách, tak bylo zrovna narváno, protože končil festival, jinak ji ale tolik lidí nevyužívá. Jezdívám jí tak třikrát do roka. Teď je však nenahraditelná, do Jindřichova Hradce bych se jinak nedostal,“ řekl Petr Mareš z Obrataně.

Jiný názor má Jan Dušek z Pacova. „Úzkokolejku používá žena s dětmi na výlety. Já jsem jí sice nikdy nejel, přesto bych si přál, aby zůstala. Na druhou stranu, když se ale něco neuživí, musí to skončit, nedá se svítit,“ zamyslel se Dušek.

Jednání mezi krajem a Jindřichohradeckými místními dráhami budou pokračovat. Další schůzka je naplánovaná na polovinu listopadu.