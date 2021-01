/GALERIE VTIPŮ UVNITŘ ČLÁNKU/ Kreslí vtipy v čekárnách u lékařů. Pak je rozdává pacientům i zdravotníkům. Radek Chodura z Herálce na Ždársku vnáší humor tam, kde je ho zapotřebí.

Radek Chodura podepisuje své vtipy písmenem E. „E jako Ementál. To je moje trampská přezdívka,“ vysvětluje. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

S kreslenými vtipy začal v sedmnácti letech na táboře. Tam dostal na starost táborové nástěnky. „Když jsem tehdy uviděl, jak vypadají, docela jsem se hrozil. A pronesl cosi v tom smyslu, že bych to snad nakreslil líp i já. Prý ať to zkusím. Tak jsem to zkusil a ono to šlo,“ vzpomíná Radek Chodura.