"Není to zpráva, kterou bych slyšel rád," reagoval havířovský primátor Josef Bělica (ANO). Dodal že všem je jasné, že se těžit nebude do nekonečna, ale není jednoduché nabídnout tisíce nových pracovních míst ze dne na den. Za poslední dva roky je nyní na stole už čtvrtý termín ukončení těžby, a každý je vždy blíž a blíž. "Ukončení těžby se dotkne i obcí a měst, které nedostanou od OKD peníze za vytěžený nerost, a jejich rozpočet se ztenčí,“ předesílá místostarosta Orlové Miroslav Koláček (KSČM).

Podle orlovského starosty není rychlé uzavření dolů dobré řešení. "Region na to není připraven a čas na přípravu byl ze strany státu promarněn. Nedostali jsme čas a zatím ani přislíbené peníze na restrukturalizaci," říká Miroslav Chlubna (Koalice politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi), starosta Orlové.

A je v tomto vůči státu velmi kritický. "Nejsme na to připraveni. Neznáme odpovědi na zásadní otázky, jako například, co bude se zaměstnanci OKD? Pořád je jich mnoho tisíc. Co bude s navázanými firmami? Každá šachta má své dodavatelé, a to jsou další zaměstnaní lidé. Když doly nebudou odebírat služby, ti, kdo je poskytují, přijdou o práci. Proč se se zavřením dolů nepočká, až se ve spolupráci s krajem, městy a obcemi, podaří dovést nové investory, ať už na dnes uvolněné brownfieldy na Barboru, nebo za pár let uvolněný Důl Lazy, či na další lokality. Czechinvest by na tom měl dlouhodobě pracovat, jenže dnes nemá připraveno prakticky nic a během dvou let se nestihne připravit nic," říká Miroslav Chlubna.

Karviná částečně převzala iniciativu státu

Karvinský primátor Jan Wolf (ČSSD) si myslí, že by stát měl být daleko aktivnější v přípravě nových pracovních míst. "I proto jsme jako město trochu převzali iniciativu státu a připravujeme ve spolupráci s Krajským úřadem průmyslovou zónu nad Barborou. Nicméně jsem přesvědčen, že stát by si měl vzít příklad ze zemí západní Evropy, jako Německa či Belgie v péči o své bývalé hornické regiony," říká karvinský primátor.

Podle něj by stát měl prioritně přilákat do zdejšího regionu nějakého zásadního investora. "Samozřejmě, celý proces bude daleko složitější, nicméně minimálně na úrovni Vlády by se toto téma mělo začít velmi aktivně komunikovat, protože čas neúprosně běží…" dodává Jan Wolf, který chápe, že zpráva, která proběhla médii o blízkém uzavření šachet, vyvolala mezi lidmi obavy o jejich živobytí.

Dejte městům peníze

Jako jedno z opatření vidí orlovský starosta Miroslav Chlubna v tom, dát obcím a městům víc peněz bez nutnosti je žádat v dotacích. "Je to obdobné, jak společnost pomáhá postiženým. Obce a města na Karvinsku dlouhodobě trápí mnoho problémů a díky větším příjmům, třeba na investice, by mohli nepřímo zaměstnat víc lidí z regionu. Jednoduše víc zakázek, více práce, více zaměstnaných lidí. Následně pro horníky zavést sociální programy, tak aby mohli třeba odejít i dříve do důchodu, jak je jim dlouhodobě slibováno, nebo jim doplácet nějakou částku, když si najdou práci, která sice není tak honorována. Pro společnost je vždy lepší, když lidé pracují. Dát jim vizi nebo náplň života, jinak nám budou pomalu umírat a s nimi i tento region," myslí si orlovský starosta.

K TÉMATU

POHO 2030



Dobrý projekt je Pohornická krajina 2030 (POHO 2030), což je ucelený a koncepční přístup k obnově území nazývaného jako pohornická krajina Karvinska, území mezi městy Karviná, Havířov a Orlová o rozloze cca 60 km čtverečních. Jedná se o iniciativu Moravskoslezského kraje, který deklaruje snahu o revitalizaci a obnovu této oblasti poznamenané těžbou a zpracováním černého uhlí. Vizí POHO2030 je přeměnit pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Toto území se má stát územím v pohybu, kam budou lidé směřovat za aktivním odpočinkem, územím pro chytrá řešení, které bude přitažlivé pro inovátory a kreativce z celého světa a v neposlední řadě pak územím nových energií, kde se budou využívat energeticky nenáročné bezuhlíkové technologie a obnovitelné zdroje.