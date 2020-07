Z 29 lidí, které sanitky večer do fakultní nemocnice přivezly na dětskou a infekční kliniku, lékaři většinu po ošetření propustili. V nemocnici zůstaly čtyři děti a dospělý, všichni budou dnes postupně propuštěni. Jejich zdravotní stav není vážný, řekla dnes mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. Případem se zabývá policie a hygienická stanice.

Podle Michala Bartoše z krajské hygieny i Beaty Novákové z vedení ubytovacího zařízení měli všichni lidé rychlý nástup obtíží provázený zvracením a průjmem, potíže zároveň rychle odezněly. Mluvčí záchranné služby Mária Svobodová uvedla, že záchranáři ve čtvrtek večer ošetřili 50 dětí, žádné nebylo přímo ohroženo na životě. S hasiči zdravotníci odvezli hasičským přepravním autobusem 26 dětí do pražských nemocnic a 24 dětí do nemocnic v Plzni. S dětmi bylo ošetřeno pět dospělých.

Hygienici ve čtvrtek i dnes na místě odebírali vzorky. Původ obtíží může být z vody, z jídla, ale také například přenosem od nakaženého člověka, řekl Bartoš. Vše se teprve zjišťuje, výsledky testů odebraných vzorků a stěrů od lidí budou během několika dní. "Zatím je předčasné vyvozovat nějaké závěry," řekl.

Příčina zažívacích problémů se šetří

Nováková ČTK řekla, že většina lidí je už z nemocnic doma. V rekreačním zařízení bylo podle ní na táboře kolem 140 dětí, turnus měl končit v neděli. Obtíže postihly jen část táborníků. Zbývající děti, které neměly potíže, si už odvezli rodiče. "Samotné by nás zajímalo, co to způsobilo. Neumíme si to nijak vysvětlit. Vaříme z čerstvých potravin, dodržujeme všechny předpisy. Jídlo jsme jedli i my i moje malá dcera a nic nám není," řekla Nováková ČTK. Zařízení podle ní i kvůli koronavirovým opatřením letos ještě zpřísnilo hygienické standardy a dodržuje všechny pokyny.

Další tábor má nastoupit až v srpnu, v příštím týdnu měli být v oblíbeném rekreačním areálu individuální rekreanti. Než se zjistí, co potíže způsobilo, bude zavřená kuchyně, řekla Nováková. "Také budeme úplně všechno dezinfikovat - od ubytování přes veškeré prostory, kuchyni, stravování," uvedla.

Případem se zabývá policie, spolupracuje s vedením tábora i s hygieniky, řekla krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Policisté čekají na vyjádření odborníků, zjišťují okolnosti a shromažďují podklady. Prozatím věc prověřují pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti.