S výjimkou snoubenců/novomanželů musí mít účastníci svatby přes ústa a nos roušku a také musí dodržovat odstupy. Gratulace je možná pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je nutné je následně dezinfikovat.

Někteří snoubenci ale chtějí mít svatbu se vším všudy a s celou rodinou. Proto svůj den D raději přesouvají na jiný termín.

Změnu termínu zvolila společně se svým přítelem i budoucí nevěsta Radka Dudová z Chválkova na Pelhřimovsku. „Když mě přítel požádal o ruku, začali jsme s plánováním svatby a vysnili si červnový svatební termín. Naplánovat svatbu není jednoduchá záležitost, stojí to spoustu energie, času, nervů i peněz. Jelikož je pro nás ale nejdůležitější zdraví našich nejbližších, rozhodli jsme se svatbu přesunout na září. Vybrali jsme si náhradní termín a začali jsme obvolávat svatební dodavatele s žádostí o změnu termínu. Všichni nám vyšli maximálně vstříc a za to moc děkuji,“ popsala Dudová.

Druhý termín týkající se uvolňování opatření je zatím stanovený na 8. června, od kdy se budou moci konat svatby za specifických hygienických podmínek s tím, že kulturní, společenské a sportovní akce se mohou konat s přítomností do padesáti osob.

„Většina snoubenců se vzhledem k celoročnímu plánovaní po uvolnění opatření rozhodla svůj původní termín svatby ponechat. Stále ale ještě přesně neví, jaké budou hygienické podmínky. Ti, co plánují svatbu na 6. června navíc ani neví, jestli jim udělí výjimku, protože svatby jsou povoleny až od 8. června. Pár nevěst se vzhledem k celému zmatku kolem této situace a bezpečí své rodiny rozhodlo pro pozdější termíny v srpnu či září. Některé vyčkávají, co bude a mají pro jistotu zamluvené termíny dva,“ řekla Iva Vlesiva ze svatební agentury Svoji v chvojí, která se se svým týmem zaměřuje na svatby na Vysočině.

Prozradila také, že v podstatě všechny dubnové, květnové a některé červnové svatby přesunuli na pozdější letní či podzimní termíny. „Někteří snoubenci to řeší i tak, že si teď udělají malou svatbu o pár lidech a pak velkou, jak se situace uklidní. Jiní svatbu rovnou zrušili nebo přesunuli na příští rok a pár už nám psalo i o nových termínech svatby v týdnu, což je taky skvělé řešení,“ poznamenala Iva Vlesiva.

Snoubenci, kteří mají zahraniční hosty, přesouvají svatby i proto, že se zatím neví, kdy budou opět otevřené hranice. „Pro nás je to doba zmatku, protože se svatební termíny přesouvají sem a tam podle nových informací a spousta nevěst je nejistá a smutná. Fungujeme tedy tak trochu i jako psychická opora a snažíme se snoubencům pomoct najít nová místa, termíny a dodavatele. U některých svateb jsme už nenašli nový společný termín, protože máme hodně plnou sezonu, takže vracíme zpět zálohy,“ prozradila svatební koordinátorka.

Současná situace se nedotýká pouze snoubenců, ale i dodavatelů. „Děláme především svatební a rodinnou fotografii a video, takže teď máme vlastně kompletní stopku,“ pokrčil rameny fotograf Jaroslav Nečas z Moment Studia Nečasovi sídlícího v Bystřici nad Pernštejnem.

Dodal také, že i přes nelehkou situaci se snaží budoucím manželům vyjít vstříc. „Hledáme nějaké řešení win-win, nechceme pouze říci, že svatbu ruší oni, proto si zálohu necháváme. Sami víme, že svatba stojí nemalé peníze a hlavně nervy, takže chceme vyjít vstříc. Pokud bychom ale měli vracet všechny zálohy, mohlo by to pro nás být i likvidační. S jedním ženichem jsem se domluvil, že pokud budou svatby zakázané a budou ji muset zrušit, vrátíme jim polovinu zálohy. Pojedeme v tom prostě spolu,“ zmínil Jaroslav Nečas.

Snoubence, kteří měli mít svatbu v uplynulém období nebo ji na nejbližší termíny chystají, budou od pondělí informovat pracovníci jihlavské matriky. „Někteří na to spěchají, protože je to pro ně formalita, čekají třeba rodinu a z toho důvodu budou chtít svatbu udělat za každou cenu. Snoubenci volají a ptají se a případně rovnou říkají, že teď svatbu zřejmě chtít nebudou, protože do těch deseti lidí se prostě nevejdou,“ uvedla Veronika Mašová.