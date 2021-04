Jelena Standu si před dvěma lety vyžádal prezident Miloš Zeman. Od té doby se Standa prohání v oboře v Lánech. Přibral a kulky od myslivců se bát nemusí. Za dva měsíce bude mít dokonce svůj vlastní koutek na výstavě lánských trofejí.

Nejznámější šumavský jelen si náležitě užívá lánské obory. Potvrdil to ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák. Po zhruba roce a půl se šumavský samorost sociálně začlenil mezi ostatní jeleny a má své místo ve stádové hierarchii.

„Přišel k nám hubenější, ale teď je docela vypasený, protože potravní nabídka v lánské oboře je nesrovnatelná se Šumavou. On už nevyroste, to nejde, ale má silnější paroží a je kulatější,“ uvedl. V tamní oboře se sice pořádají poplatkové lovy, při nichž jsou každý rok uloveny desítky jelenů, ale mediální hvězda ze Šumavy se prý kulky rozhodně bát nemusí.

„Poznáme ho, takže nehrozí, že by ho někdo zastřelil. On se odlišuje od všech ostatních jelenů, je podstatně drobnější a má charakteristické barvy,“ vysvětlil Balák. Dodal, že Standa v oboře zůstane až do přirozené smrti.

Tradiční výstava trofejí

Už v květnu budou k vidění schozy jelena Standy na tradiční výstavě trofejí. Tu Lesní správa pořádá každý rok. Na výstavě dostane svůj vlastní prostor právě Standa ze Šumavy. „K vidění bude vývojová řada jeho paroží. Nedávno jsme našli ty poslední a máme pět řad. Část nám věnovali ze Šumavy,“ popsal ředitel. Veřejnost o výstavu nebude ochuzena, uvidí ji poslední pátek v měsíci květnu v demostrační obůrce, která je součástí Lánské obory a jako jediná je veřejnosti přístupná.

Jelen Standa jen jedním z jelenů, na které se jezdili dívat lidé do návštěvnického centra Národního parku Šumava na Kvildě. V únoru 2018 ale zvíře, které ztratilo plachost natolik, že se nechávalo od lidí hladit, napadlo a zranilo návštěvníka, jenž byl v jelenáriu s těhotnou manželkou a dětmi.

Národnímu parku se dařilo záležitost dva týdny tajit, pak ale o události informoval Deník, jemuž tehdy mluvčí NP Šumava Jan Dvořák přiznal, že zvíře čeká smrt. Jeho slova ale vzbudila obrovskou vlnu nevole v celé republice, vznikla petice za záchranu zvířete, kterou podepsaly desetitisíce lidí, a případ se řešil i v nejvyšších politických kruzích.

Zájem veřejnosti

Do věci se vložila dokonce i hlava státu. „Pan prezident Zeman tehdy nabídl ministru životního prostředí Brabcovi, že může být Standa umístěn v lánské oboře,“ zavzpomínal Miloš Balák, ředitel Lesní správy Lány, která spadá pod Kancelář prezidenta republiky. Tak se také stalo a v březnu 2018 byl Standa převezen ze Šumavy do Lán.

Zájem veřejnosti budil i tam, lidé se na něj jezdili dívat z celé republiky. A láká i dnes. „Na jelena Standu se stále nezapomnělo, lidé se na něj pořád ptají, i po třech letech,“ potvrdil Deníku Balák.