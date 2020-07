Z videa je patrné, že oba muži si nejprve všimli stojícího poštovního vlaku, poté i přijíždějícího osobního vlaku. "Ale tam stojí vlak," uvedl jeden z nich. "Ubrzdil to asi," dodal posléze. Že však skutečně došlo k srážce potvrdila hlučná rána, která je slyšet i na záznamu.

Strážníci městské policie byli prvními, kdo u tragické srážky poskytoval první pomoc. Díky jejich pohotovosti byla nehoda okamžitě nahlášena a mohly být co nejdříve zahájeny záchranné práce.

"Byli to právě oni, kteří uvolnili dveře a zahájili evakuaci lidí z nabouraného vlaku. Strážníci též do příjezdu záchranářů a hasičů podávali lidem první pomoc. Bez jejich práce by újma na zdraví cestujících mohla být daleko větší," uvedl starosta Českého Brodu Jakub Nekolný na facebookových stránkách města.

Při srážce vlaků u Českého Brodu - jeden byl osobní s více než stovkou cestujících - zemřel 40letý strojvůdce, který po srážce zůstal zaklíněný v kabině, a celkem 35 lidí bylo zraněno.