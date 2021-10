Holčičku našel hajný z Domažlických městských lesů Martin Semecký, který lokalitu velmi dobře zná. Nalezl ji nedaleko České Kubice. Podle jeho slov ležela dívenka v trávě.

"Hledaná holčička je aktuálně v péči záchranářů. Je při vědomí, prochladlá a unavená bez zranění a mimo ohrožení života," doplnila mluvčí krajské Zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. "Děvčátko bylo transportováno do dětské nemocnice v Německu," dodala v úterý odpoledne Svobodová.

Do záchranné akce se mimo jiné zapojil starosta Všerub Václav Bernard, který je zároveň dobrovolným hasičem. Ten uvedl, že dívenka se nacházela u České studánky nedaleko České Kubice. „Byla schovaná dvě stě tři sta metrů od místa, kde končilo pročesávání terénu,“ sdělil. Doplnil, že jeho dva kolegové hasiči vyjížděli z Čerchova právě k České studánce na čtyřkolce a převezli dívenku k sanitce. „Všichni jsme šťastní, že se ji nakonec podařilo najít. Považujeme to za zázrak,“ zhodnotil.

„Myslím, že bychom to rozhodně mohli nazvat zázrakem. Já si v mé policejní kariéře nepamatuji nic srovnatelného. Nic co by bylo tak nervy drásající a skončilo s tak pozitivním výsledkem. Neuvěřitelně se mi ulevilo,“ řekl německým médiím tamní policejní mluvčí Florian Beck. „Pár slz štěstí tady ukáplo,“ přiznal.

Bavorskému ministrovi vnitra Joachimu Herrmannovi se také velmi ulevilo. „Díky bohu byla Julie objevena včas. Při současných povětrnostních podmínkách nezbývalo mnoho času. Všichni jsme jásali,“ řekl ministr. Velmi ocenil práci záchranáři i vzájemnou spolupráci českých a bavorských složek i zapojení dobrovolníků. „Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že pomoc nemá žádné limity,“ děkoval.

Nalezená Julie S.Zdroj: archiv Deníku

Po dívce pátraly od nedělního večera stovky policistů, hasičů a dalších záchranářů, včetně pracovníků NP Šumava.

Výborná zpráva-holčička je vypátrána, nyní bude předána do péče zdravotníků.#policieplk — Policie ČR (@PolicieCZ) October 12, 2021

Osmiletá Julie vyrazila s rodiči, mladším bratrem a starším bratrancem na výlet v neděli. Společně se pohybovali kolem Malinové hory. Julie se však údajně kolem 16. hodiny ztratila. Podle dostupných informací zřejmě události předcházela hádka mezi dětmi. Po 18. hodině rodiče nahlásili na policii, že dceru pohřešují. Ihned se rozjelo pátrání, kromě českých složek se na něm podílely i ty německé.