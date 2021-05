„Stavba rozhledny je dalším krokem v rámci postupné obnovy Stifterova a vůbec celého parku na Dobré Vodě podle schváleného územního plánu v souladu s dlouhodobým záměrem města,“ uvedl starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Cílem je vytvořit z parku příjemné pobytové místo pro rodiny s dětmi, ale i pro turisty. Projekčně jsme stavbu rozhledny připravovali od roku 2016.“

V roce 2018 město získalo stavební povolení a začalo shánět peníze. Podařilo se, projekt podpořilo dotací ministerstvo pro místní rozvoj. A rozhledna už se staví. Terénní úpravy jsou hotové a stejně tak prakticky i základ pro budoucí konstrukci. „Jsou tam zavrtané kotvící piloty, k tomu je připevněna výztuž ze železa. Teď na jaře dodavatel stavby zahájí betonování a mezitím probíhá výroba konstrukce samotné rozhledny,“ popsal starosta současné dění.

Konstrukce rozhledny bude železná, i když zpočátku Hornoplánští uvažovali o rozhledně dřevěné. „To by sice bylo krásné, ale do zdejších podmínek kvůli údržbě nevhodné,“ líčil Jiří Hůlka. „Dřevěná rozhledna vypadala hezky, máme na ni dokonce návrh od pana architekta Rajniše. Ten návrh byl velmi zajímavý, a i pro nás velmi podnětný, ale pak převážilo praktické hledisko kvůli místním klimatickým podmínkám. Zvolili jsme raději železo.“

Konstrukce rozhledny bude vysoká 36 metrů, nahoře zakončena stříškou. Bude mít dvě podlaží, to horní ve výšce 32 metrů, nižší ve výšce 26 metrů. Kolem dokola horní plošiny budou mít výletníci k dispozici prstenec s popisem, co se před nimi v krajině rozkládá. „Budou mít pod sebou celé město a lipenské jezero,“ říká starosta. „Bude odtud asi docela zajímavý výhled, protože jsme při projektování nalétávali to místo s dronem a spatřili, kam až bude vidět.“

Vstup zdarma

Rozhledna nabídne pohled na jezero, okolní pohoří i část boletického vojenského prostoru. Tvar rozhledny má symbolizovat a odkazovat na sklářskou historii v okolí. „Chtěli jsme proto, aby rozhledna měla tvar jakési karafy, což se i trochu povedlo,“ doplnil Jiří Hůlka. „Rozhledna je poměrně vysoká, abychom se dostali nad vzrostlé stromy. Nechtěli jsme kolem ní vykácet holinu. Porazili jsme jenom několik stromů, které překážely základům.“

Hotová by rozhledna měla být do podzimu, vstup na ni bude zdarma. „Budeme se těšit, že snad do srpna září bude rozhledna dokončena. Navíc příští rok budeme mít výročí první zmínky o Horní Plané, tak by se s tím její slavnostní otevření dalo spojit. Uvidíme,“ uzavřel starosta. Rozhledna bude součástí vycházkových tras kolem Horní Plané.

Na pastvině u Stifterovy stezky nedaleko města stojí ještě dřevěná minirozhledna Jezerní vyhlídka, která současně slouží myslivcům. Ale ta neskýtá tak atraktivní vyhlídku, jaká bude z nové rozhledny na Dobré Vodě.

Stavba nové rozhledy si vyžádá 11 milionů korun. Pět milionů přislíbilo ministerstvo pro místní rozvoj, zbytek půjde za městem.



Rozhledna vznikne na Dobrovodském kopci u křížku nad kaplí, či spíše kostelem, Panny Marie Bolestné a poskytne výhled na Plechý vrch a Smrčinu, do vojenského prostoru na Špičák, na Horní Planou i na svatý Tomáš a Vítkův hrádek. Při příznivém počasí mohou být vidět i Alpy.



Rozhledna bude volně přístupná a vstup bude zdarma.