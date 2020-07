V Praze jsou tyto štítky připevněny na stolech již 138 restaurací, přičemž nejvyšší pokrytí je zatím v Karlíně. „Ambice máme tedy rozhodně větší. Prahu chceme pokrýt co nejvíce,“ prozradil Lukáš Kovač, zakladatel firmy Qerko, která systém do českých podniků instaluje.

Objednávky a komunikace s obsluhou probíhají po celou dobu návštěvy restaurace standardním způsobem. Liší se pouze proces placení. „Máme navíc vyzkoušeno, že lidé dávají i vyšší spropitné. Nechceme ale, aby se zcela vytratil lidský rozměr při komunikaci s obsluhou,“ říká Kovač.

Technologie se zatím nejvíce osvědčila ve větších obědových restauracích, které lidé navštěvují se svými kolegy, z nichž každý platí povětšinou zvlášť. „Dobře nám to poslední dobou frčí také v bistrech a kavárnách, v nichž nepracuje tolik lidí jako ve velkých restauracích. Placení zvlášť zdržuje hosty i obsluhu. Ta má pak více času se usmívat na hosty a nabídnout jim kávu či dezert,“ líčí Kovač.

Je to jednoduché

Tuto novinku si pochvaluje například bistro ve Vršovicích. „QR štítky jsou pro nás prospěšné zejména ve špičkách, kdy je vysoká poptávka a velmi často hosté čekají na zaplacení, přitom jejich obědový čas je velmi krátký,“ říká Jan Železný, majitel bistra Moje Místo.

A jak tedy rychlé placení probíhá? Nejjednodušší je mobilem naskenovat QR kód na stole. Na displeji se pak ukáže odkaz přímo na stažení aplikace v obchodu Google Play či App Store a zde je třeba si stáhnout aplikaci Qerko. Poté je nutné se zaregistrovat a určit platební metodu. Pokud to bude platební karta, je zapotřebí zadat její údaje.

S odečtením jedné koruny pak proběhne autorizace karty. Aplikace funguje i skrze platební systém Apple Pay a bere také elektronické stravenky. Aplikace je standardně zabezpečená heslem, navíc před každou platbou je zapotřebí potvrzení biometrickými údaji uživatele – otiskem prstu či skenováním obličeje. Při ztrátě telefonu se doporučuje provést reset hesla na webu, čímž se z aplikace vymažou všechny uložené platební metody.

Při samotném placení pak stačí naskenovat štítek na stole. Na displeji mobilu se ukáže vše, co si lidé u stolu dosud objednali ,a stačí odkliknout položky, které chceme zaplatit. „Je to zrcadlo toho, co obsluha zadala do pokladny. Stav účtenky lze ověřit pokaždé, když vám obsluha přinese pivo,“ popisuje Kovač.

Úspora času

Možné je ještě nastavit výši spropitného. Pak přijde přesměrování na platební bránu, kde je nutné zadat samotný způsob placení a opět bezpečnostní potvrzení biometrickými údaji. Obsluze se u baru zobrazí upozornění, že stůl zaplatil.

Účtenka pak přijde elektronicky na e-mail. Platby je samozřejmě možné kombinovat a část účtu zaplatit „postaru“ – v hotovosti. Díky maximální přehlednosti a jednoduchosti by vše měli zvládnout i ti hosté, kteří vypili více alkoholu.

Například jedna z největších restaurací v Karlíně – Pivo Karlín – systém používá od loňského října, v prvních dvou týdnech od zavedení této novinky zde takto platilo 339 hostů, což obsluze ušetřilo více než 11 hodin času, pokud potřebuje na rozpočítání u stolu dvě minuty.

„Nyní nám takto opakovaně platí už více než polovina hostů. Nikdo už tak u nás nečeká na placení,“ říká manažer Piva Karlín Michal Škrobánek.