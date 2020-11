Vášniví houbaři se ani v polovině listopadu nevracejí z lesa s prázdnou. Spokojený se závěrem sezóny je i Ivan Janota z Českého Krumlova. Na lišky teď vyráží k Černé v Pošumavi, jeho dalším místem je Chvalšinsko.

Letos se to zbláznilo. Tak hodnotí závěr houbařské sezóny Ivan Janota z Českého Krumlova, který v lese tráví každou volnou chvíli. I teď nosí domů spousty hub, hlavně lišek. Houbami v létě a zkraje podzimu pravidelně zásobuje krumlovské hospody. Zaměřuje se hlavně na praváky a lišky obecné. Houbařskou sezónu končívá kolem konce října, letos se ale prodloužila. Navzdory blížící se zimě dál vyráží Ivan Janota do lesa několikrát týdně.

S velkou úrodou už nepočítal, překvapuje ho, že hub roste tolik, hlavně v okolí Černé v Pošumaví na Lipensku. Pravidelně vyráží i na Chvalšinsko. „Hřiby už u nás téměř nejsou, na rozdíl od jiných míst v republice,“ hodnotí. „Sleduji pár houbařských skupin na facebooku, úlovky se tam i teď chlubí lidi na Plzeňsku, na Zlínsku či na jižní Moravě.“

Rostou dál

„Letos se to zbláznilo!“ shrnuje houbař. „Je to asi tím, že je vlhko a ještě nebyly pořádné mrazy. A nerostou jen lišky nálevkovité, ale nacházím i lišky ametystové. Ty vypadají jako lišky obecné, ale mají fialové odstíny. S těmi už jsem opravdu nepočítal, ty v říjnu většinou končí.“

I když houby sbírá celý život, lišky nálevkovité dlouho neznal, sbírá je teprve pět let. A pochvaluje si je. Doma je dávají do omelet, do polévek i omáček nebo pod maso. „Všechno to ale nesníme. Něco dám kamarádovi, něco do mrazáku, něco nasušíme.“

Kromě toho se u Janotů nakládají houby do sádla, třeba lišky obecné a syrovinky na kmíně, byt zdobí i sklenice sušených hub. „Před měsícem jsem našel i kvanta stročků trubkovitých,“ pochlubil se Ivan Janota.

Dnes ráno vyráží na obhlídku lesa k Březovíku, na úbočí Blanského lesa. „A podám zprávu!“ slibuje.

