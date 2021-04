Radnice Prahy 2 dnes apelovala na vládu a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby Pražané mohli cestovat do okresů Praha-východ a západ. O stejný krok žádal i primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jejich žádosti ministr nevyslyšel.

Podskalskou náplavku zaplnili lidé již v úterý odpoledne. Rovněž dnes seděli zejména na nábřežní hraně. Většina lidí neměla nasazeny roušky ani respirátory, podle reportéra ale povětšinou dodržovali rozestupy, s výjimkou skupinek lidí, kteří na náplavku dorazili společně. Prodejní okénko ani žádná z restaurací tady okolo 16.00 nebyla otevřena.

V centru se obyvatelé metropole nevydávali pouze na náplavku, ale spousta jich zamířila na Střelecký ostrov nebo na Kampu. Většinou zejména posedávali ve skupinkách. Roušky měla podle odhadu reportérky ČTK asi třetina lidí, a to zejména ti, kteří někam šli. Na Vltavu se pak vrátila šlapadla. Na Vyšehradě se procházeli lidé většinou po dvojicích, větší skupinky zde odpoledne neposedávaly.

Do parků i k nádrži

Stovky Pražanů ve slunečném počasí vyrazily i do Havlíčkových sadů, známých jako Grébovka. Většina z nich se procházela nebo opalovala bez roušek. Již po poledni se začali lidé scházet také v Riegrových sadech, a to zejména v místě, kde je výhled na město. Lidé zde posedávali, jedli a pili. Vydali se také na venkovní posilovnu.

Skupinky lidí bylo možné vidět také v Hostivařském lesoparku mezi Prahou 11 a 15. Na procházku vyrazili obyvatelé Jižního Města také do okolí retenční nádrže Na Košíku a na Trojmezí.

Napilno mají pražští strážníci. Podle mluvčí Ireny Seifertové je mezi lidmi patrna frustrace z dlouhotrvajících omezení. "S tím je spojena i nálada ve společnosti, která je rozdělena na ty, co jsou vystrašeni a bojí se, a ty, kteří s opatřeními nesouhlasí, bojkotují je či jsou vůči nim již apatičtí. Strážníci v ulicích nyní stávají jakýmisi hromosvody," uvedla.

Podle informací krátce po poledni řešila městská policie od pondělka na devět stovek porušení vládních opatření proti šíření covidu-19. Nejčastějším prohřeškem bylo nezakrytí dýchacích cest a lidé porušovali rovněž zákaz vycházení po 21.00.

Větší množství lidí se v posledních dnech na veřejných prostranstvích v metropoli zdržuje v souvislosti s hezkým počasím. Situace vyvrcholila v úterý odpoledne a večer, kdy do ulic vyrazili policisté, kteří kontrolovali frekventovaná místa a lidi vykazovali z důvodu porušování protiepidemických opatření, zejména nedodržení povinnosti nošení roušek a zákazu pití alkoholu na veřejnosti.

Zasahovali například na náplavce, v Riegrových sadech nebo u pivních zahrádek na Ohradě v Praze 3. Policisté podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové provedli v úterý asi 1600 kontrol tohoto typu, dalších 6000 se týkalo zákazu pohybu mezi okresy.

Pro mnoho občanů je stále překvapivé, že když se při současném počasí podívají do pražských parků, tak tam uvidí hodně lidí. Ono to je celkem logické, když Pražané nemohou na výlet do přírody ani v sousedních okresech Praha-východ a Praha-západ…