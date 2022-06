Většina ano, nebo to zná z vyprávění rodičů či prarodičů. „Zapomenuté to po vsi rozhodně není. To ani nemůže být zapomenuté – tolik zla,“ říká starší žena na návsi s tím, že o aktuálním soudním jednání ví.

„Vůbec se mi to nelíbí. Pětinásobný vrah… ten člověk to má prostě v sobě. Doživotí si zaslouží, takový člověk nemá srdce v těle, když chladnokrevně pro peníze zabije jiného člověka,“ domnívá žena, k níž zrovna přijíždí vnučka s dětmi. „Mně je třiadvacet, o Biedermanových vraždách vím z vyprávění. Ale znám jeho bratra, to je hodný člověk,“ říká. Babička dodává, že Biederman má ještě dvě sestry.

Původní dům, kde Biedermanovi bydleli, už nestojí. Podle místních se s ním dlouho nic nedělo, až před několika lety získal nového majitele. Dnes je zbouraný a na jeho místě se staví nový.

Také starostka Tuklat, pod něž Tlustovousy spadají, Monika Petrisková potvrzuje, že na Oto Biedermana si ve vesnici lidé pamatují. „Ani jsem nevěděla, že se začalo projednávat jeho možné propuštění. Každopádně i kdyby ho pustili, bydlení už tu nemá,“ podotýká.

Rodina již v obci nežije

Další obyvatel obce si vybavuje starý černobílý film o nějakém vrahovi, kde jsou záběry z Tlustovous. „Ale jestli je to zrovna tenhle vrah? Jméno mi nic neříká. Každopádně si vzpomínám, že když jsme před lety koupili náš statek a začali ho přestavovat, zrovna jsem ten film viděl. Je tam záběr, jak vrah utíká tamhle z toho kopce, a pak pohled na náš tehdy samozřejmě ještě jinak vypadající statek,“ popsal.

Na vývěsce uprostřed obce v současné době visí parte nedávno zesnulého Jana Biedermana. Podle místních jde o otce Otto Biedermana. „Rodina už tu dlouho nežije, ale bydlela tu řadu let, proto to sem asi někdo z rodiny pověsil,“ vysvětlují.