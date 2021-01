Šlo o chřestýše, anebo snad velkou zmiji? Či by bylo na místě pátrání jiným směrem? Tyhle otázky jsou od prvního dne letošního roku stále aktuální kousek za hranicemi metropole – v Jenštejně na Praze-východ. Na Nový rok tam byli přivoláni záchranáři k šestileté dívce se zraněnou nohou, již měl při hře na zahradě u jednoho z domů ve Zlatnické ulici uštknout přes botu neznámý plaz. Ten pak zmizel; nic platná nebyla rozsáhlá pátrací akce se zapojením dobrovolníků, hasičů, policistů i odborníka-herpetologa.

I když se had nenašel, jako studenokrevný živočich by neměl představovat nebezpečí. Alespoň ne za nynějšího počasí pro lidi venku: buď již nežije, nebo se skrývá někde, kde našel ochranu před mrazem. A je prý také možné, že zvíře, které v chladu nemohlo vydržet aktivní dlouho, někdo záhy po incidentu odnesl a „uklidil“, aby zametl stopy, zatímco holčičku ošetřovali zdravotníci a sanitka ji vezla do nemocnice.

I to je jedna z variant, s níž nyní musí počítat policisté, kteří se zjišťováním všech okolností nadále zabývají. „Policie hledá nezodpovědného majitele hada,“ konstatovala v pondělí středočeská mluvčí Vlasta Suchánková. Ujistila, že případ prošetřovaný jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti v žádném případě není uzavřen. „Nadále probíhají výslechy svědků, stejně tak bude vyslechnuta i zraněná dívka,“ konstatovala.

Vyšetřování pokračuje

Jedním dechem vyjádřila pochopení pro pocity místních, kteří se cítí ohroženi a v nebezpečí. „Policie se případu velmi intenzivně věnuje – nicméně ke zklidnění situace by bezesporu přispěli svými informacemi sám případný chovatel, chovatelka, majitel nebo jakákoliv osoba či svědek, kteří k výskytu hada mají nějaké informace,“ zdůraznila Suchánková. S dodatkem, že poznatky lze předat policistům v Brandýse nad Labem, ale je možné se ozvat i prostřednictvím linky 158. Na dřívější výzvu starosty obce, aby se majitel přihlásil třebas i anonymně a alespoň upřesnil, o jaký druh plaza se přesně jednalo, však nikdo nereagoval.

Jestliže starosta Norbert Hlaváček (Změna pro Jenštejn) naznačil pochybnosti o dostatku informací od policie, Suchánková v pondělí nabídla policejní pohled na jenštejnskou akci. „Ihned po přijetí oznámení přijela na místo hlídka, která zjišťovala informace k případu, prováděla šetření, zajišťovala potřebné stopy – a mimo jiné zjišťovala i to, zda někdo z místních obyvatel chová hady a případně disponuje povolením k chovu nebezpečných druhů zvířat,“ uvedla. S tím, že policie zapojila i krajskou veterinární správu, jež vydaná povolení registruje. „Prověřováni byli možní chovatelé hadů přímo z obce i z blízkého okolí. Nicméně v dané lokalitě není evidován žádný chovatel s tímto povolením,“ doplnila mluvčí.

Pátrání po hadovi, do něhož se zapojili také hasiči, se od pátečního večera protáhlo až do noci. Po bezvýsledném hledání pokračovalo ještě v sobotu. Třebaže vedle pátrání v terénu došlo i na prohledávání garáží domů v okolí, had, který by podle odhadů vycházejících z velikosti kousnutí mohl měřit půl druhého až dva metry, nalezen nebyl.

Starosta Hlaváček v pondělí ráno na facebooku tlumočil informace matky malé pacientky, že holčičku již v neděli lékaři přeložili z jednotky intenzivní péče na běžný pokoj. Odpoledne pak přidal informaci, že dítě už je z nemocnice doma.