Statutárním náměstkem hejtmanky byl zvolen poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka, který také působí jako neuvolněný (tedy vedle svého hlavního zaměstnání) starosta obce Líbeznice na Praze-východ. I práci pro kraj bude vykonávat jako neuvolněný funkcionář; nadále zůstane poslancem.

Sedmnáct placených politiků

Pozice náměstků hejtmanky získali i další koaliční partneři kromě nejmenšího uskupení Spojenců. Rada kraje má 11 členů: devět mužů a dvě ženy (vedle hejtmanky ještě pirátka Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostřední a zemědělství). Všichni se na webu krajského úřadu představují stručnými životopisy – přičemž nabízejí i kontaktní údaje: vedle e-mailových adres (kromě zástupců STAN zatím ještě nejde o ty krajské) dokonce i čísla svých mobilů.

Po čtyřech radních je z řad STAN a ODS, dva jsou Piráty a Jan Jakob z TOP 09 zastupuje Spojence. Deset z nich (s výjimkou Kupky) je uvolněných. Celkově zastupitelé schválili uvolněné pozice pro 17 funkcionářů kraje. Šest dalších se týká předsednických postů a jednoho místopředsednického ve výborech zastupitelstva; uvolněný bude také jeden z předsedů komisí rady kraje.

Těchto poradních orgánů zastupitelstvo zřídilo celkem 14. Tři z nich jsou komise – a výborů je 11. Ty jsou 15členné, přičemž ze schválené změny jednacího řádu plyne, že mají předsedu a po dvou místopředsedech. Volba jejich obsazení byla až nečekaně rychlá a tichá; dokonce s jednomyslným hlasováním, kdy „pro“ zvedlo ruce všech 65 přítomných. Ještě přednedávnem se přitom zdálo, že pěkný rachot může nastat kolem vedení kontrolního výboru; jednoho z těch, jejichž zřízení je povinné. Předsednický post podle tradice patří nejsilnější opoziční straně – a hnutí ANO nominovalo dosavadní hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou, což se pro politiky z nové koalice ukázalo nepřijatelné. Ta se nakonec již s předstihem kandidatury vzdala a vystřídal ji někdejší radní Robert Bezděk, což už bylo bez problémů. Bez námitek pak byla někdejší hejtmanka zvolena členkou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (jehož posláním je hlídat dotační projekty podpořené z Regionálního operačního programu); v tomto 15členném orgánu má opoziční ANO tři posty.

Práce pro více než milion šéfů

Prvním nepřehlédnutelným krokem nového vedení kraje se stala veřejná omluva. Na tiskové konferenci nových radních se hejtmanka Pecková omluvila za krok své předchůdkyně Veronice Brožové. Tuto bývalou záchranářku ze stanoviště ve Zdibech na jaře proslavil otevřený dopis poukazující na tehdejší nedostatek ochranných prostředků proti koronaviru – a následoval podnět policii, z čehož vzešla mediálně známá kauza „trestního oznámení na záchranářku“.

Pecková také reagovala na výtky Pokorné Jermanové, jež se na předchozí tiskovce ANO ohrazovala proti tomu, že řada z nových radních působí na více pozicích; zdůraznila, že sama se kvůli práci hejtmanky vzdala poslaneckého mandátu. Pecková uvedla, že sama se nově stane neuvolněnou starostkou a na plný úvazek bude pro město Mnichovice pracovat její zástupkyně. A podobně se prý zařídí i každý z kolegů ve funkci uvolněných starostů či na dalších postech. „Nebude pobírat dva plné platy, nebude odvádět práci na dva plné úvazky," zdůraznila. Nová hejtmanka také odmítla slova své předchůdkyně o tom, že se na krajském úřadu schyluje k „čistce“. Personální změny prý přijdou, ale nebudou zásadní.

„Na kraj“ nová hejtmanka podle vlastních slov přichází sloužit lidem – přičemž za své šéfy označila 1,39 milionu Středočechů, jimž je třeba zlepšit život – a nikoli proto, aby se „napakovala“. „Rubáš nemá kapsy,“ prohlásila v té souvislosti. Za největší výzvy Pecková považuje zvládnutí pandemie koronaviru a vyrovnání se s nedostatkem peněz. Ve své práci chce vycházet hlavně z desetiletých zkušeností z komunální politiky, ale i ze zkušeností z privátní firmy a z podnikání. Inspiraci míní hledat i v jiných krajích – třeba u libereckého hejtmana Martina Půty.

Prvním „nevolebním“ rozhodnutím nových zastupitelů se stalo zřízení dozorčí rady Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Má nejen kontrolovat fungování této příspěvkové organizace a její hospodaření, ale fungovat i jako poradní orgán. V sedmičlenné dozorčí radě nabízí koalice jeden post i opozičnímu ANO. Do jara by pak krajští silničáři měli dostat nového ředitele. To Deníku potvrdil Kupka, který má v radě kraje na starosti oblast silniční infrastruktury – a plyne to i z programového prohlášení rady kraje.

Nové složení rady Středočeského kraje

- Petra Pecková, 45 let (za STAN): hejtmanka s odpovědností za vnější vztahy, bezpečnost a spolupráci s integrovaným záchranným systémem, informatiku a digitalizaci, chytrý kraj, spolupráci s Prahou i ostatními kraji a mezinárodní vztahy

- Věslav Michalik, 57 let (STAN): náměstek hejtmanky; radní pro oblast financí, dotací a inovací

- Petr Borecký, 47 let (za STAN): radní pro oblast veřejné dopravy

- Milan Vácha, 44 let (za STAN): radní pro vzdělání a sport

- Martin Kupka, 45 let (ODS): statutární náměstek hejtmanky; radní pro dopravu-silniční infrastrukturu; jediný neuvolněný radní

- Martin Hrabánek, 48 let (ODS): radní pro sociální věci

- Pavel Pavlík, 50 let (ODS): radní pro zdravotnictví

- Libor Lesák, 55 let (ODS): radní oblast investic, majetku a veřejných zakázek

- Jiří Snížek, 31 let, (Piráti): náměstek hejtmanky; radní pro regionální rozvoj a územní plánování

- Jana Skopalíková, 27 let (Piráti): radní pro životní prostředí a zemědělství

- Jan Jakob, 37 let (TOP 09): radní pro kulturu, památky a cestovní ruch

Výbory krajského zastupitelstva

- finanční – předseda Michael Pánek (ODS)

- kontrolní – předseda Robert Bezděk (ANO); uvolněná funkce

- pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – předsedkyně Jana Krumpholcová (Spojenci)

- pro tělovýchovu a sport – předseda Jiří Havelka (ODS)

- sociálních věcí – předsedkyně Pavla Štrobachová (STAN); uvolněná funkce

- pro životní prostředí a zemědělství – předseda Karel Bendl (ODS); uvolněná funkce

- pro zdravotnictví – předseda Petr Tomáš (Piráti)

- pro dopravu – předseda Ondřej Lochman (STAN)

- pro regionální rozvoj – předseda Petr Vychodil (ODS); uvolněná funkce

- pro digitalizaci a chytrý kraj – předseda Michael Kašpar (STAN); zde je uvolněný místopředseda Tomáš Zmuda (Piráti)

- pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch – předsedkyně Lucie Cirkva Chocholová

(Piráti); uvolněná funkce

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

- Petra Pecková (STAN)

- Zdeněk Volf (STAN)

- Petr Halada (STAN)

- Pavel Fojtík (STAN)

- Libor Lesák (ODS)

- Petr Vychodil (ODS)

- Jarmila Smotlachová (ODS)

- Jiří Havelka (ODS)

- Jiří Snížek (Piráti)

- Milan Krch (Piráti)

- Petr Procházka (Piráti)

- Pavel Telička (Spojenci)

- Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)

- Martin Draxler (ANO)

- Martin Herman (ANO)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje