/VIDEO, FOTOGALERIE/ Letci z vojenského letiště u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku mají nepřehlédnutelný vrtulník. Slavnostně novou tygří kamufláž stroje Mi-24/35 představili v úterý 25. května. Letoun zdobí tygří hlava, dva bombardéry, hvězdné nebe a tygří ocas.

Nová tygří kamufláž vrtulníku Mi - 24/35. Právě 221. tygří letka z Náměště je jako první vrtulníková jednotka a první letka z východního bloku členem prestižní Asociace tygřích letek NATO. | Video: Deník/Ivana Říhová

Vše má totiž svou symboliku. „Je to náhled od minulosti i budoucnosti, v přední části vidíte tygří hlavu, čímž odkazujeme na tygří asociaci. Je to sdružení letek NATO. Každý rok se organizuje setkání tygřích letek, kdy nejde pouze o plánování spolupráce ale jsou tam i další společenské události, tak abychom udržovali kontakt se zahraničními letkami, se kterými můžeme do budoucna spolupracovat,“ uvedl velitel 221. tygří vrtulníkové letky Miroslav Šajban.