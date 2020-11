Kvůli zářijové otravě Bečvy kyanidy provádí dnes vsetínští kriminalisté na řece vyšetřovací pokus. Pomocí netoxického fluoresceinu zjišťují a dokumentují chování neznámé látky v toku řeky. Na místě bude pořízen záznam využitelný pro potřeby soudního znalce. Policie to dnes uvedla na svém twitteru. Fluorescein je syntetická organická látka.

Kvůli otravě Bečvy kyanidy provádí 17. listopadu 2020 kriminalisté na řece vyšetřovací pokus. Pomocí fluoresceinu dokumentují chování neznámé látky v toku řeky | Foto: ČTK / ČTK

Kyanid vypustil 20. září do řeky dosud neznámý pachatel. Havárie postihla Bečvu pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku po Přerov. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Katastrofa vzbudila zájem veřejnosti, s postupujícím časem se objevují dohady, proč ani po dvou měsících není jasné, kdo do řeky kyanid vypustil.