Konec prázdnin bude v děčínské zoo již tradičně patřit dětem a veselé akci, při které se společně rozloučí s prázdninami. „Prázdniny utekly jako voda a děti již brzy čeká návrat ke školním povinnostem. My v zoo se dětem snažíme tento přechod každoročně zpříjemnit nějakou veselou akcí a letos jsme se rozhodli pro téma vesmír. Příchozí tak čeká odpoledne plné zábavy, při kterém se po zoo bude pohybovat spousta mimozemských bytostí," prozradila mluvčí zoo Alena Houšková.

Děti se mohou těšit na stezku plnou úkolů, mezi nimiž nebude chybět například průchod hvězdnou branou, let do vesmíru, výroba kosmické lodi, mimozemské bádání nebo boj s ufony. Za splnění všech aktivit čeká děti na konci stezky drobná odměna. Ve vesmírnou se zoo promění v sobotu 28. srpna 2020 od 14 hodin. Soutěžní kartičky bude zoo vydávat do 16.00 hodin.

Alena Houšková