Důkazem o tom, že se lemurům vari červeným v děčínské zoo daří, je už druhý odchov tohoto kriticky ohroženého primáta. Na svět tu před pěti týdny přišla další dvojčata.

Lemus Vari červený. | Foto: Zoo Děčín

Vloni šlo přitom o děčínský prvoodchov. „Tuto radostnou novinku jsme z pochopitelných důvodů nějaký čas tajili, dokud jsme si nebyli jistí, že nenastanou poporodní komplikace. Mláďata se ale mají čile k světu, rodiče už je začali vynášet i do venkovní expozice, takže je při troše štěstí mohou nyní vidět i návštěvníci,“ vysvětlila mluvčí zoo Alena Houšková. Vari jsou jedni z mála lemurů, kteří své potomky hned od narození nenosí na těle, v přírodě samice přivádí na svět jedno až dvě mláďata buď v dutině stromu, nebo v hnízdě spleteném z větví a listí v korunách stromů. „V zoo porodila samice mláďata do budky, kterou má k dispozici ve vnitřní expozici. Pokud je potřeba, matka přenáší mláďata v tlamě za krk až několik dní po narození. Teprve když jsou několik týdnů stará, naučí se šplhat matce po těle. Březost lemuřích samic trvá v rozmezí od 120 do 140 dnů,“ doplnil vrchní chovatel děčínské zoo Petr Haberland.