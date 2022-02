„Program odstartuje ve 14,00 hodin v areálu zoo. Zde se nejprve utkáme o to, kdo umí usmažit ty nejchutnější masopustní koblihy. Do této soutěže se může přihlásit každý, kdo se nebojí zdělat těsto a pochlubit se svým kuchařským uměním. Soutěžní vzorek, kterým jsou tři kusy koblih stejného těsta i náplně, je nutné odevzdat na pokladně zoo v den konání akce nejpozději do 13,45 hodin,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. O vítězi této soutěže rozhodne porota, v jejímž čele zasedne mlsný medvěd. Příchozí se ale mohou těšit i na další soutěže. „Mezi návštěvníky budeme hledat například nejrychlejšího koblihového jedlíka nebo formou soutěží připomeneme některé z masopustních tradic,“ doplnila mluvčí.