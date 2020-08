Víkend 15. – 16. srpna bude v několika českých a slovenských zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) ve znamení informací o palmovém oleji.

Stanovištní soutěž v Zoo Děčín. Ilustrační foto. | Foto: Zoo Děčín

A nejinak tomu bude i v děčínské zoologické zahradě. V posledních letech se palmový olej stal jedním z nejpoužívanějších produktů rostlinné výroby. Setkáme se s ním v každém supermarketu, najdeme ho v potravinách, kosmetice, v krmivech, a dokonce i v biopalivech. Intenzivní pěstování palmy olejné způsobuje odlesňováním tropických deštných lesů zejména v jihovýchodní Asii. Společnou akcí s názvem Víkend bez palmového oleje bychom rádi upozornili na problematiku pěstování této plodiny, která se stává čím dál tím větší environmentální hrozbou. Návštěvníci zoo budou mít po celý víkend od 15. do 16. srpna možnost seznámit se s problematikou palmového oleje prostřednictvím informačních cedulek. A kdo si pak troufne, může se zapojit i do stanovištní soutěže. Stačí správně zodpovědět celkem osm soutěžních otázek a mít štěstí při losování. Výherce se může těšit na výhru v podobě rodinné vstupenky do Zoo Děčín a balíček propagačních předmětů obsahující např. i nový multifunkční šátek. Losování vítězů proběhne v pondělí 17. srpna.