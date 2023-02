To bude možné pořídit za poloviční cenu. Využít ji mohou rodiny s jedním až třemi dětmi. „Pro dva dospělé a jedno dítě vyjde vstup jen za 160 korun, čtyřčlenná rodina zaplatí pouhé dvě stovky a rodina se třemi dětmi jen 240 korun,“ vypočítala mluvčí zoo Alena Houšková. Zoo Děčín je v tomto období otevřena denně od 8 do 16 hodin. Expozice Rajské ostrovy pak od 9 do 18 hodin.