Zoo Děčín bude i v letošním roce pořádat oblíbený příměstský tábor.

Příměstský tábor, Zoo Děčín | Foto: Zoo Děčín

Celkem 30 dětí si užije báječné prázdniny mezi zvířaty. Přinášíme základní informace o táboře i o postupu přihlašování. Přihlášení na tábor je možné od pondělí 15. března 2021 od 8 hodin. Přihlášky budeme přijímat prostřednictvím e-mailu: media@zoodecin.cz. tábor je určen pro děti ve věku od ukončené první třídy do 13 let, děti budou trávit v zoo čas pouze od 8 do 15,30 h.