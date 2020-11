Zoo Děčín omladila vozový park. Práci usnadní nový malotraktor

Děčínská zoologická zahrada omladila svůj vozový park. Do výbavy zakoupila zcela nový malotraktor zn. MINI 16HP – Klasik od firmy Šálek s.r.o., který nahradil pětatřicet let stařičký malotraktor TZ 4K, který byl do provozu zařazen v září 1985.

Nový traktor děčínské zoo. | Foto: Zoo Děčín