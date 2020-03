Výstava Obrazy a sochy Malé Zdeňky je k vidění v galerii Centra Pivovar Děčín do 31. března. Jak autorka sama říká: "Jde o malý průřez mojí tvorbou ve velké galerii OC PIVOVAR".

Autorka s plastikou Na pohodu. | Foto: Archiv Zdeňky Malé

Zdeňka Malá vystavuje své olejomalby na plátně, sololitu, v rámech i bez rámů. Její motto je "NEMALUJI VŽDY TO CO VIDÍM, ALE JAK JÁ SAMA TO VIDÍM".