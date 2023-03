Začátek turistické sezony se neodkladně blíží a i státní zámek Benešov nad Ploučnicí se chystá na její zahájení. A co si pro nás letos připravili?

Zámek v Benešově nad Ploučnicí. Ilustrační foto | Foto: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

„V letošním roce jsme se rozhodli připravit nejeden zajímavý doprovodný program, který, jak pevně věříme, osloví mnoho návštěvníků. Oproti standardním prohlídkám zámeckých interiérů letos nabídneme speciální tematické a odborné kastelánské prohlídky, dále mnoho akcí pro děti, zúčastníme se celostátních projektů jako je Hradozámecká noc či Dny evropského dědictví, a stejně tak během celého roku představíme čtyři tematické výstavy, na které jsme vyhradili nově zrekonstruovaný reprezentativní prostor bývalé zbrojnice v Horním zámku,“ sdělila kastelánka benešovského zámku Renata Křížková.

Program zámku je tak velmi nabitý a návštěvníci nemusí na jeho zahájení čekat ani nijak dlouho. Zámecké brány se pro veřejnost otevírají již první dubnovou sobotu, tj. 1. dubna 2023. Prohlídky zámeckých interiérů poté začínají v pevně stanovené časy, a to v 11.00, 11.45, 13.30 a 14.15 hodin. To však není vše, na co se návštěvníci mohou v tento den těšit – na zámku se uskuteční další tři akce. Pro ty, co navštíví zámek, bude přichystána akce Velikonoce na zámku, během které budou velikonočně vyzdobené interiéry Dolního zámku. Pro všechny je poté přichystána výstava šlechtěných morčat, která proběhne v prostorách bývalé hospodářské budovy. A v neposlední řadě mohou turisté navštívit fotografickou výstavu Místa a ulice dětí z místní základní školy, v rámci které žáci představí město a zámek Benešov nad Ploučnicí svým úhlem pohledu.

Děti z Děčínska poznávají region a malují obrázky do cyklomapy Děčínsko dětem

Zaujal vás program státního zámku Benešov nad Ploučnicí? Tak neváhejte a osobně zámek navštivte, a to v období od dubna do října, kdy je běžně pro veřejnost zpřístupněn. Přesnou otevírací dobu i s časy naleznete na oficiálních webových stránkách www.zamek-benesov.cz.

Akce na zámku

Oficiální zahájení sezony: 1. dubna

Výstava morčat: 1. dubna od 9 do 17 hodin, vstupné 40/20 korun.

Velikonoce na zámku: 1. - 2. dubna, 6. - 10. dubna

Výstava Ulice a místa: 1. - 23. dubna, vernisáž výstavy 4. dubna od 14 hodin

Miluše Kristková