Během následujícího víkendu 24. a 25. července se budou moci zájemci vozit v parním motorovém voze M124.001 – Komarek.

Parní motorový vůz M124.001 - Komarek. | Foto: Radek Kubala

Parní motorový vůz M124.001 vyrobila v roce 1903 smíchovská továrna Ringhoffer pro místní dráhu Česká Lípa–Kamenický Šenov. V roce 1905 byl do vozu vestavěn nový kotel soustavy Allison-Komarek, díky kterému se vůz stal provozně spolehlivým a dostatečně výkonným. Nejvíce je vůz spjat s tratí Opočno–Dobruška, kde s přestávkami jezdil od roku 1910 až do roku 1946. O dva roky později se stal majetkem Národního technického muzea a po několik desetiletí byl ozdobou dopravní expozice v hlavní budově muzea v Praze na Letné. V letech 2005–2006 byl „Komarek“ opraven v ŽOS České Velenice a do roku 2011 provozován Muzeem ČD v Lužné u Rakovníka.