Slovní obrat „ V roce 2014 byl Děčín pět minut od bankrotu“ zazněl na celostátní finanční konferenci v listopadu minulého roku při příležitosti porovnávání hospodářské kondice města v roce 2014 a v roce 2018. A dle analytických metod a kritérií tomu tak objektivně v řadě ukazatelů skutečně bylo. Zároveň byl vysoce oceňován následný velmi příznivý vývoj až do dnů dnešních.

Jiří Anděl (bílá košile) na fotce vpravo. | Foto: Deník / Karel Pech

Neznamená to ale, že do listopadu 2014, kdy koalice ČSSD + Volba pro město po volbách skončila, neprobíhal ozdravný proces, a rozhodně jsem to takto neřekl. Pan emeritní náměstek Pavel Sinko uvádí konečné údaje k 31.12.2014 a já uznávám, že na jím uvedených výsledcích toho roku jsem neměl žádnou zásluhu, a také to nikde netvrdím. Mimo jiné v tom roce došlo ke splacení části závazků města z přijatých investičních dotací. O tom, že tehdejší vedení města hospodařilo špatně, nebo že předalo finance města ve špatném stavu, jsem nic neuváděl. Moje odpověď byla reakcí na to, že podle opozice návrh děčínského rozpočtu připravil „špatný ekonom a špatný hospodář“, a týkala se vývoje finanční kondice města za dobu mého působení. Pokud z mých slov snad bylo možno dovodit závěr, ke kterému došel pan Sinko, pak se jemu i čtenářům omlouvám.