Výstava Fenomén Igráček ve Šluknově připomene česko-německou historii

Město Šluknov a jeho zámek na severu Čech zvou nejenom k výletům do krásné okolní přírody, třeba do Karlova údolí, okolo starých lomů k Javorové bráně do Rožan, či do Kunratic, nebo k výstupu na vrch Hrazený, ale také k návštěvě nové výstavy pod názvem Fenomén Igráček. Ta proběhne v prostorách Šluknovského zámku v termínu od 4. března do 31. května.

Fenomén Igráček. | Foto: Archiv